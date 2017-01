Amri reisde met trein van Amsterdam naar Brussel

Anis Amri, de man die verdacht wordt van de aanslag in Berlijn, reisde woensdag 21 december met de trein van Nijmegen naar Amsterdam CS. Van daaruit nam hij vervolgens de intercity naar Brussel, maakte het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie woensdag bekend.

Eerder nog meldden Franse media dat hij de bus gepakt zou hebben vanaf het Amsterdamse station Sloterdijk. Dat blijkt niet te kloppen. Het Landelijk Parket komt tot deze conclusie nadat het de camerabeelden van de stations van Nijmegen, Amsterdam CS en Brussel-Noord heeft onderzocht.

Ophef over vluchtroute

Twee dagen nadat Amri op de trein stapte vanaf Amsterdam Centraal werd hij doodgeschoten in een vuurgevecht met de politie van Milaan, waar hij via Lyon was heen gereisd. Toen in de dagen na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn meer bekend werd over Amri’s vluchtroute, ontstond er in verschillende landen ophef over hoe deze verdachte zich zo vrij door Europa had kunnen bewegen.

Woensdagochtend werd bekend dat verschillende EU-landen trein- en buspassagiers strenger willen gaan controleren. Het doel hiervan is om het voor criminelen en terroristen moeilijker te maken om van het ene EU-land naar het andere te vluchten, zoals bij Amri het geval was. Het plan is dat bij het kopen van een vervoersbewijs mensen zich moeten identificeren. Doen ze dat niet, dan kunnen ze geen kaartje kopen.

Aanslag Berlijn

Amri wordt ervan verdacht de man achter het stuur te zijn geweest van de vrachtwagen die op 19 december de Berlijnse kerstmarkt opreed. Bij de terreurdaad werden, naast de Poolse chauffeur die in de cabine zat, zeker elf bezoekers van de markt gedood. Van de gewonden moesten 48 mensen in een ziekenhuis worden opgenomen.

Woensdag arresteerde de Duitse politie een 26-jarige Tunesische man die mogelijk ook betrokken is geweest bij de aanslag. Hij wordt er van verdacht een handlanger te zijn geweest van Amri.