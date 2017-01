Acht jaar voor moordpoging op No Surrender-oprichter Klaas Otto

De Belgische rechter heeft woensdag autohandelaar Josephus (Joop) M. (45) veroordeeld tot acht jaar cel vanwege een moordpoging op Klaas Otto, de oprichter en voormalig leider van motorclub No Surrender. In 2015 schoot M. Otto neer voor zijn huis in Poppel, dat net over de grens ligt bij Tilburg. Otto overleefde de aanval.

De strafmaat valt vier jaar lager uit dan het Belgische openbaar ministerie had geëist. De officier van justitie betoogde in november vorig jaar dat M. schuldig is aan poging tot moord. In de rechtbank in Turnhout zei M. destijds dat hij uit zelfverdediging handelde; hij werd al geruimde tijd door Otto bedreigd, afgeperst en mishandeld. De rechtbank, zo bleek woensdag, gaat niet mee in die lezing.

Opvallend is dat de Nederlandse justitie heel anders tegen de zaak aankijkt, schreef NRC-redacteur Andreas Kouwenhoven eerder. Joop M. wordt hier gezien als een slachtoffer van Klaas Otto. In de rechtszaal zei M. in november dat als hij Otto niet betaalde, de No Surrender-oprichter hem bedreigde met fysiek geweld. M.:

“Hij dreigde met een tang mijn oren af te knippen. Hij zei: jij bent van mij en je doet wat ik zeg.”

Vijf keer zou M. daadwerkelijk mishandeld zijn.

Otto, die vast zit, is in Nederland verwikkeld in een grootschalige zaak waarin hij beschuldigd wordt van onder meer afpersing, witwassen en brandstichting. De rechtbank in Breda wil de veroordeelde Belg M. graag horen in de afpersingszaak om Otto. Die zaak gaat op 6 februari verder.

