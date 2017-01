150 Filippijnse gedetineerden vrij na bestorming gevangenis

Een gewapende groep mannen heeft woensdagochtend een gevangenis in het zuiden van de Filippijnen bestormd. De groep doodde daarbij een bewaker en bevrijdde meer dan 150 gevangenen. Dat meldt de politie van het land aan persbureau Reuters. De aanval is waarschijnlijk het werk van moslimrebellen.

Rond één uur ’s nachts (plaatselijke tijd) openden tientallen mannen het vuur op de bewakers van de North Cotabato District Jail in de stad Kidapawan, in het zuiden van de Filippijnen. In de gevangenis zaten 1.511 mensen vast. Het vuurgevecht duurde zo’n twee uur. In de chaos die ontstond wisten zeker 150 gevangenen via de achterkant van de gevangenis te ontsnappen.

Doel: bevrijding van leiders islamitische rebellengroepen

Slechts zes van de ontsnapte gevangenen zijn tot nu toe teruggevonden en weer opgepakt. De politie heeft een grootschalige klopjacht opgezet. Gevangenisbewaker Peter Bonggat zei na afloop van de aanval tegen persbureau AFP:

“De gevangenen zagen hun kans schoon tijdens het hevige vuurgevecht. Ze gebruikten hun beddengoed om over de muren te klimmen en te ontsnappen.”

Volgens hem was de aanval bedoeld om enkele leiders van islamitische rebellengroepen, die vastzaten in de gevangenis, te bevrijden. Of die leiders zich ook onder de ontsnapte gevangen bevinden, is nog niet duidelijk.

Vredesoverleg

De Filippijnen zijn een overwegend katholiek land. Maar het zuiden lijdt al decennialang onder aanslagen, ontvoeringen en gevangenisaanvallen door islamitische rebellengroepen.

De aanval van woensdagochtend was bijvoorbeeld al de derde (en grootste) op de North Cotabato District Jail in tien jaar.

De belangrijkste islamitische rebellengroep in de Filippijnen, het Moro Islamic Liberation Front (MILF), is in vredesoverleg met de Filippijnse regering. Maar kleine afsplitsingsgroepen, soms gelieerd aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS), verstoren deze vredesonderhandelingen regelmatig.