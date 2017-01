VVD’er Henk Koning op 83-jarige leeftijd overleden

Voormalig staatssecretaris en oud-Kamerlid namens de VVD Henk Koning is op Oudejaarsavond op 83-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de VVD tegenover ANP. Tussen 1967 en 1991 was Koning afwisselend lid van de regering en de Tweede Kamer. Ook was hij tussen 1991 en 1999 president van de Algemene Rekenkamer.

Koning was al langere tijd ziek. Hij was onder meer van 1977 tot 1981 staatssecretaris van Binnenlandse zaken in het eerste kabinet-Van Agt. Later werd hij in de eerste twee kabinetten van Lubbers (1982-1989) staatssecretaris van Financiën. In 1982 was hij kortstondig fractievoorzitter van de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad.

Belastingdienst

Voordat Koning de politiek inging was hij belastingambtenaar. Hij werd als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijkheid voor de Belastingdienst en zorgde voor een groot aantal wijzigingen in de belastingwetgeving. Zo zorgde hij ervoor dat mannen en vrouwen onder de door hem in 1983 ingevoerde Tweeverdienerswet voortaan fiscaal gelijk behandeld werden.

Sommige delen van zijn ingevoerde wetgeving was zo ingewikkeld dat Koning de Belastingtelefoon instelde, waarnaar burgers konden bellen voor uitleg over de regelgeving.