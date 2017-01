Henk Kamp (VVD): Geert Wilders is nauwelijks relevant

Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid, die al maanden in de meeste peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen het hoogste aantal zetels van alle partijen scoort, hebben een „beperkte relevantie” voor het politieke bestel. Dat zegt minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in een interview in NRC.

Kamp vindt dat het bij de PVV ontbreekt aan ideeën, draagvlak en aan geschikte mensen om het land te kunnen besturen. „Ik vind de relevantie van Wilders’ beweging beperkt. In de politiek moet je kunnen waarmaken wat je wilt. Ik geloof niet dat hij het kader heeft om de goede mensen neer te zetten daar waar het ertoe doet. En een programma van één A4’tje is ook geen goede basis.”

Daarnaast vindt de minister – die dit jaar de landelijke politiek na ruim 22 jaar zal verlaten – dat de PVV niet goed is georganiseerd. „Ik mis de checks and balances in zijn organisatie. Wilders heeft een beweging met maar twee leden: de ene is de Stichting Geert Wilders en de ander is Geert Wilders zelf.”

‘Niet zo fraai’

Henk Kamp, die in 1994 in Tweede Kamer kwam en daarna in vier kabinetten op vier verschillende departementen minister is geweest, heeft de politieke carrière van Geert Wilders van nabij gevolgd. Wilders was eerst medewerker van de VVD-fractie en werd in 1998 zelf Kamerlid. In 2004 splitste hij zich af van de VVD om in 2006 met zijn PVV voor het eerst aan de verkiezingen mee te doen. Henk Kamp was minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Rutte (2010-2012), dat door Wilders’ PVV werd gedoogd.

Volgens Kamp heeft Wilders in sociaal-economisch opzicht een „niet zo fraaie” draai gemaakt

Kamp: „Binnen de VVD was Wilders op sociaal gebied uitgesproken rechts. Sinds hij voor zichzelf is begonnen heeft hij op dit gebied juist een heel links, populistisch standpunt."

Grootste partij

Ondanks de groeiende populariteit van populistische politici in westerse democratieën verwacht Kamp niet dat de PVV de Tweede Kamerverkiezingen in maart gaat winnen. Volgens hem zal de VVD opnieuw de grootste partij worden. „Het kabinetsbeleid was succesvol. [...] Dat is een heel goede reden om juist VVD te stemmen. Wij laten elke dag zien dat we wel dingen voor elkaar krijgen.”

Kamp verwacht niet dat de huidige versplintering van de landspolitiek tot onbestuurbaarheid leidt. Ook in „landen waar het nog ingewikkelder is”, zoals Denemarken en Zweden, zit er gewoon een regering. „Dit kabinet kon functioneren met een minderheid in de Eerste Kamer – door draagvlak met andere partijen te organiseren. Er komt straks vast weer een andere variant waardoor we een werkbare situatie krijgen.”