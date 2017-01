Om veranderingen op aarde te zien, moet je naar de ruimte

Ja, superbelangrijk, het smelten van ijskappen, de stijging van de zeespiegel of ontbossing in het Amazonegebied. Maar als het niet voor onze neus gebeurt, dreigen we deze slepende ontwikkelingen al gauw te vergeten.

De NASA frist ons geheugen op. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie fotografeert al decennialang alle hoeken van de aarde. Die hoeken veranderen regelmatig. Soms langzaam (gletsjers) soms snel (bosbranden). De foto’s van de meest zichtbare landschapstransformaties verzamelt de NASA op een speciale website, getiteld ‘Images of Change’.

Vergaap je hieronder aan enkele van de meest indrukwekkende veranderingen van het landschap. De foto’s laten de impact van natuurrampen, stedengroei of de opwarming van de aarde goed zien. Versleep simpelweg het balkje.

Delhi dijt uit

Voor: 14 maart 1991. Na: 2 maart 2016.

Tussen 1991 en 2016 groeide de bevolkingsomvang van de Indiase stad Delhi van 9,4 miljoen naar 25 miljoen. De Verenigde Naties voorspellen dat Delhi in 2030 al 37 miljoen inwoners telt.

Oud en dik zee-ijs smelt

Voor: september 1984. Na: september 2016.

Het gebied dat wordt bedekt door zee-ijs van minimaal vier jaar oud kromp van 1.860.000 vierkante kilometer in september 1984 naar 110.000 vierkante kilometer in september 2016. Oud ijs smelt minder gauw weg dan nieuw ijs. Deze visualisatie laat de leeftijd van het ijs zien, waarbij blauwgrijs gebied jong ijs aangeeft, en wit oud.

Kunstmatige eilanden van de Verenigde Arabische Emiraten

Voor: 27 november 2001. Na: 12 november 2012.

Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, begon in 2001 de Perzische Golf in te bouwen met de creatie van enkele ‘palmeilanden’. De eilandengroep bovenin heet ‘De Wereld’, omdat ze grofweg een wereldkaart nabootst. ‘De Wereld’ heeft een kustlijn van 232 kilometer. Ook de enorme groei van Dubai zelf is goed te zien.

Meer verandert van kleur

Voor: 23 april 2016. Na: 18 juli 2016.

In bijzondere combinatie van algen en bacteriën kleurde dit meer in Iran vorig jaar in slechts een paar maanden helemaal rood. Dat gebeurt vaker in hete zomers, wanneer het water verdampt en het zoutgehalte stijgt. Door de droogte heeft Lake Urmia in de laatste veertien jaar 70 procent van zijn oppervlakte verloren.

IJslawine in Tibet

Voor: 24 juni 2016. Na: 21 juli 2016.

In juli 2016 stortte een gletsjertong plotsklaps in, wat een lawine van ijs en stenen veroorzaakte in een vallei in Tibet over een gebied van tien vierkante kilometer. Negen inwoners van het afgelegen dorpje Dungru overleefden de lawine niet, net als honderden schapen en jaks. De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk.

Ontbossing en een dam in Brazilië

Voor: 24 juni 1984. Na: 6 augustus 2011.

De Samuel Dam langs de Jamari-rivier in het Braziliaanse staat Rondonia is omstreden. Door de bouw ervan moesten veel mensen verhuizen en stroomde een groot bosgebied onder. Ook is grootschalige ontbossing te zien (de witte vlekken).

Een nieuw eilandje verschijnt in de Rode Zee

Voor: 24 oktober 2007. Na: 23 december 2011.

In december 2011 barstte een vulkaan in de Rode Zee uit. Volgens nieuwsberichten zagen vissers lavafonteinen van wel dertig meter hoog op 19 december. Op 23 december is een nieuw eiland ontstaan. Het gebeurde bij de Zubair-groep, een groep van tien eilanden voor de westkust van Jemen, waar Afrikaanse en Arabische tectonische platen langzaam uit elkaar schuiven.