‘Helemaal Het Einde!’ zit ergens tussen Floortje en ‘Ik Vertrek’

De aantrekkingskracht van kijkcijferhit Ik Vertrek (AVRO-TROS) heb ik nooit helemaal begrepen. Maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn zeer geringe talent voor leedvermaak.

Bij al die mensen die onderuit gaan in De TV Draait Door denk ik ook altijd alleen maar: wat zal dat een pijn doen! Maar het is het populairste onderdeel van DWDD.

Oorspronkelijk ging Ik Vertrek vooral over landgenoten die slecht voorbereid naar het buitenland afreisden om daar een nieuw bestaan op te bouwen, vaak door een camping of een Bed & Breakfast te exploiteren. Vreemd eten, Spanjaarden die geen Nederlands bleken te verstaan, door communicatieproblemen falende loodgieters: lachen, hoor, om die stomme (andere) Hollanders!

Maar de laatste tijd ging het ook steeds vaker over emigranten die het wel redden. Dat is ook de grondtoon van die andere publiekslieveling, Floortje Naar Het Einde Van De Wereld! (VARA), gemaakt uit nieuwsgierigheid naar en bewondering voor in isolement levende pioniers.

John de Mol komt nu met een nieuwe variant, die ook nog eens knipoogt naar zijn eigen realityserie Utopia (SBS6). In Helemaal Het Einde! (RTL4) worden drie Nederlandse gezinnen een jaar lang gevolgd, in een verre uithoek van Chili. Aan de rand van de oceaan hebben ze vijf hectare cadeau gekregen, drie provisorische hutten, een startkapitaal van 75.000 euro en proviand voor een week. Na een jaar moeten ze beslissen of ze willen blijven of teruggaan.

De dubbele eerste aflevering laat ons vooral kennismaken met de hoofdpersonen, gecast volgens het boekje. Aan de ene kant zien we de beetje verwende bewoners van het Gooi, die enorm schrikken van een plee zonder stromend water. Illona kookte thuis niet eens, maar haalde alles bij de traiteur: „Ik ben niet zo’n moeder-moeder”, een fraaie pendant van de mensenmens.

Aan de andere kant staat het gezin dat een yoga-resort wil beginnen en al ruime ervaring heeft met door Azië reizen. Ze vinden de hutten best luxe en pakken alle problemen blijmoedig aan.

In het midden bevindt zich een gezin, dat wel van avonturen houdt, en zelfs een paar woorden Spaans geleerd heeft, maar toch liever niet wordt geconfronteerd met grote harige spinnen en stekelige cactussen.

Dan zijn er nog de te verwachten spanningen en verwikkelingen tussen de drie op loopafstand van elkaar neergezette gezinnen. De kinderen zullen het wel kunnen vinden met elkaar, maar Ilona houdt niet zo van samenwerken: „Dan kun je beter voor een kibboets kiezen.”

In wekelijkse afleveringen zullen we zien hoe zich dit verder ontwikkelt, maar je kunt het al bijna uittekenen. Twee gezinnen gaan ruzie krijgen met het derde, dat zich niet op de kop laat zitten. Met de plaatselijke bevolking gaat het vast evenmin boteren, als de Hollanders door blijven ploeteren in hun eigen taal of een soort van Engels.

Wel interessant dat Talpa na Utopia door blijft gaan met dit soort formats te ontwikkelen. Per slot van rekening is de voorspelling dat Utopia een heel ander soort bewoners zou aantrekken dan Big Brother, niet echt uitgekomen.