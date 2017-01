Turkije pakt twee buitenlanders op na aanslag Istanbul

De Turkse politie heeft dinsdag opnieuw twee mensen aangehouden in verband met de aanslag tijdens de jaarwisseling op een nachtclub in Istanbul. Het gaat om twee personen met een buitenlandse nationaliteit die werden opgepakt op luchthaven Ataturk, zo meldt staatspersbureau Anadolu. Om welke nationaliteit of nationaliteiten het gaat, is niet bekend gemaakt.

Eerder al werden veertien anderen aangehouden in verband met de aanslag in nieuwjaarsnacht waarbij 39 mensen om het leven kwamen en 65 mensen gewond raakten. Een schutter opende daarbij in club Reina het vuur op feestende burgers. De dure nachtclub is populair onder de Turkse seculiere jetset en expats. Ten minste 24 van hen kwamen uit het buitenland, waaronder uit Frankrijk, België en Israël.

De dader wist in de chaos te ontkomen en naar hem wordt nog altijd gezocht. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het aan IS verbonden persagentschap Amaq meldde maandag dat is gekozen voor club Reina omdat daar “christenen hun heidense feest vierden”.

Volgens diverse Turkse media zoekt de politie naar een jongeman uit Oezbekistan of Kirgizië, melden diverse Turkse media. Het vermoeden bestaat dat hij deel uitmaakt van dezelfde terreurcel die verantwoordelijk was voor de aanslag op de luchthaven van Istanbul in juni vorig jaar.

Kirgizië

De vrouw van de vermoedelijke dader is inmiddels opgepakt in Konya, een stad in het zuidwesten van Turkije, en door de politie ondervraagd. Zij heeft volgens persbureau AP verklaard niet te hebben geweten dat haar man zich bij IS had aangesloten en wist pas van de aanslag toen zij de beelden daarvan op tv zag.

De dader zou op 20 november met zijn vrouw en kinderen vanuit Kirgizië naar Turkije zijn gevlogen en twee dagen laten in Konya zijn aangekomen. Daar huurden ze een woning, waarna de man op 29 december naar Istanbul vertrok.

Lees ook: Klopjacht op schutter in Istanbul

De aanslag komt voor Turkije op een cruciaal moment. Het parlement stemt dinsdag over verlenging van de noodtoestand die in nasleep van de mislukte couppoging afgelopen zomer is afgekondigd. President Erdogan heeft al verklaard dat de noodtoestand “zo lang als noodzakelijk” zal duren.

Het Europees Parlement schortte eerder nog de EU-toetredingsonderhandelingen op met Turkije, maar stelde open te staan voor een hernieuwde poging als het land de noodtoestand, die Erdogan de bevoegdheid geeft bepaalde belangrijke beslissingen buiten het Turkse parlement om te nemen, intrekt.

Een overzicht van aanslagen in Turkije sinds 2015. Klik op de markers voor meer informatie over de aanslag.