Vegetarische haan

De Gallo Pinto is hét typische ontbijtgerecht uit Costa Rica. Omdat de letterlijke vertaling ‘gespikkelde haan’ betekent in het Spaans kon Nel Schellekens het niet laten er een vegetarisch haantje van te maken. In Costa Rica wordt de rijst met zwarte bonen traditioneel geserveerd met gebakken spiegelei, zachte kaas en gebakken banaan, dus die kan je nog toevoegen.

Omdat wij hier in Nederland geen rijst verbouwen, en Schellekens van de streekproducten is, heeft ze het hier vervangen door het wel lokaal geproduceerde spelt. Begin dan wel op tijd aan dit gerecht; de speltkorrel moeten zeker drie uur, maar liever een hele nacht, weken.

Was de bonen en laat ze een nacht weken. Was en week de speltkorrels. Zeker 3 uur, maar een nacht is beter. Kook de bonen gaar in 1 à 1½ uur. Kook de speltkorrels gaar in circa 25 minuten. Giet af en laat uitdampen. Verwarm de olie in een pan en bak paprika, knoflook en ui glazig. Voeg de speltkorrels en de bouillon toe en breng het aan de kook. Voeg tot slot de gare bonen toe en verwarm. Roer de bonen niet kapot. Breng op smaak met zout, peper en salsa of worcester. Strooi vlak voor het opdienen de koriander over de haan.