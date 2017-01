Ten minste 25 doden bij luchtaanval op rebellen in Idlib

Bij luchtaanvallen op een gebouw van de extremistische rebellengroepering Jabhat Fateh al-Sham, het voormalige Al-Nusra, zijn dinsdag in het Syrische regio Idlib ten minste 25 doden gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond, zo schrijft persbureau Reuters op basis van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Het is nog niet duidelijk door wie de aanvallen zijn uitgevoerd. Volgens een woordvoerder van Jabhat Fateh al-Sham is de internationale coalitie die in Syrië vecht, verantwoordelijk.

Op welke landen hij precies doelt, is onduidelijk. In Syrië is een coalitie onder aanvoering van de Verenigde Staten actief, maar voeren ook Turkije en Rusland samen bombardementen uit op rebellen- en terreurgroeperingen zoals Islamitische Staat (IS) en Jabhat Fateh al-Sham.

Wapenstilstand

Afgelopen donderdag kwamen de strijdende partijen onder leiding van Rusland en Turkije een staakt-het-vuren voor geheel Syrië overeen. Volgens die twee landen vallen IS en Jabhat Fateh al-Sham buiten de wapenstilstand en zullen de aanvallen op deze groeperingen doorgaan. Gematigde rebellengroepen beschuldigden het Syrische leger en zijn bondgenoten er eerder al van het staakt-het-vuren te schenden.

Jabhat Fateh al-Sham heette tot afgelopen zomer nog Al-Nusra, maar wilde zich losmaken van Al-Qaeda. De groepering veranderde daarom de naam. Het dinsdag aangevallen gebouw vormde het hoofdkwartier in de regio voor deze organisatie en bevond zich niet ver van de Turkse grens.