Syrische rebellen bevriezen vredesbesprekingen

Meerdere Syrische rebellengroepen dreigen hun deelname aan vredesbesprekingen later deze maand af te zeggen. Ook dreigen de rebellen de wapenstilstand op te zeggen. In een verklaringen stelden de rebellen maandagavond dat de Syrische regering en zijn bondgenoten de overeengekomen wapenstilstand schenden.

Vrijdag ging in Syrië een wapenstilstand in, die tot stand kwam onder toezicht van initiatiefnemers Rusland, Turkije en Iran. Voorafgaand tekenden de Syrische overheid en de rebellen een akkoord waarin is opgenomen dat de wapenstilstand gevolgd zal worden door vredesbesprekingen, die zullen plaatsvinden in Kazachstan. Een datum voor de besprekingen is nog onbekend.

Lees ook: Vijf vragen over hoe het er nu voor staat in Syrië

Nu dreigen twaalf groeperingen die vallen onder het Vrije Syrische Leger weg te blijven van de besprekingen. De rebellen stellen ook dat verdere territoriale beweging van het Syrische leger of de door Iran gesteunde milities de wapenstilstand zal doen eindigen. Volgens de rebellen vinden de meeste schendingen van het staakt-het-vuren plaats in de regio Wadi Barada, ten noordwesten van Damascus, waar het Syrische leger samenwerkt met de door Iran gesteunde shi’itische Hezbollah-beweging. De rebellen stellen dat het leger probeert de regio opnieuw in handen te krijgen.

Zaterdag stelde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in een resolutie het staakt-het-vuren in Syrië te verwelkomen. Diezelfde dag dreigden rebellengroeperingen de wapenstilstand ook al op te zeggen. Ook toen wezen de oppositiegroepen op overtredingen door overheidstroepen van de Syrische president Assad en strijders van het Libanese Hezbollah.