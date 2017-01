Ruth Mackenzie in 2018 weg bij Holland Festival

Ruth Mackenzie, sinds 2014 artistiek directeur van het Holland Festival, wordt in 2019 artistiek directeur van het Théâtre du Châtelet in Parijs. Dat betekent dat ze het belangrijkste jaarlijkse theaterfestival van Nederland verlaat na de editie van volgend jaar. Haar festivals van 2015 en 2016 werden positief ontvangen, maar hadden volgens critici wel spannender en vernieuwender mogen zijn. Met het artistieke team stelt ze nog wel de festivals van 2017 en 2018 samen.

Martijn Sanders, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Holland Festival, betreurt haar snelle vertrek. ,,Maar wij hebben er alle begrip voor dat Mackenzie een fulltime baan accepteert in een van de vooraanstaande Parijse theaters. Zij heeft twee mooie Holland Festivaledities samengesteld en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit ook voor 2017 en 2018 doet.” Mackenzie werkt in deeltijd, 50 procent, voor het Holland Festival.

De Britse Ruth Mackenzie (59) zelf verheugt zich erop aan het Théâtre du Châtelet ,,nieuwe vormen te ontdekken en te ontwikkelen.” Het Théâtre du Châtelet heeft een ,,traditie van vernieuwing die verwant is aan die van het Holland Festival`, zegt ze. ,,Het biedt me de kans grootschalige producties te ontwikkelen met internationale artiesten.”

Mackenzie wordt de opvolger van Jean-Luc Choplin, directeur sinds 2006, onder wiens leiding het Châtelet zich naast de bestaande genres – opera, dans, concerten- ging richten op nieuw publiek om daarmee een groot en breed publiek te trekken.

De 70ste editie van het Holland Festival vindt plaats van 3 tot en met 25 juni 2017.