Rue du Brexit leidt nergens heen

Het was zo’n goed bedoeld gebaar van de burgemeester van het Franse Beaucaire: het omdopen van een naamloze straat tot ‘Rue du Brexit’. De 33-jarige Front National-politicus Julien Sanchez bewonderde de keuze van „het soevereine Britse volk” om de EU te verlaten en beloonde dit met een straatnaam in de gemeente in Gard. De gemeenteraad gaf met 23 stemmen voor en slechts negen tegen zijn zegen aan het plan.

De Rue du Brexit is een 325 meter lange rondweg op het sfeerloze industrieterrein Merarde. Sanchez zei tegenover Radio France Bleu bewust gekozen te hebben voor een afgelegen gebied, zodat „niemand aanstoot hoeft te nemen” aan de naam. De burgemeester ontving lof van aanhangers, hoewel sommigen van hen het betreurden dat een nationalist zich bedient van buitenlandse leenwoorden. De Britse Leave-campagne sprak van „een uitstekend besluit”.

Impasse

Op social media wezen critici er al snel op dat de ‘Brexitweg’ nergens heen leidt – en eindigt waar hij begint. Een twitteraar vergeleek gniffelend het huidige gesteggel over de Brexit met het Franse woord voor doodlopende straat: „une impasse”.

Alsof dat nog niet genoeg was, ligt de straat vlakbij de Avenue Jean Monnet en komt hij uit op de Rue Robert Schuman, wegen vernoemd naar twee ideologen en grondleggers van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal – voorloper van de Europese Unie. Zo bezien is de Brexitstraat niet zozeer een ‘road to nowhere’, maar een weg die begint én eindigt in de EU.

Sanchez zelf vindt de reacties maar een hoop gezeur. „We hebben toch geen straat naar Pol Pot of Klaus Barbie vernoemd?!” De burgemeester is juist blij met een straat vernoemd naar de Brexit in een land waarin tal van straten verwijzen naar Monnet, Schuman en andere EU-ideologen.

Front National-leider Marine Le Pen wil een referendum organiseren over het Franse EU-lidmaatschap, mocht zij volgend jaar de presidentsverkiezingen winnen. Wat FN-vicepresident Florian Philippot betreft is deze straatnaam dan ook pas het begin. Hij hoopt dat als Frankrijk de EU verlaat dat er snel „une avenue Frexit” komt.