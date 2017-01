Trump kritisch over verzwakken ethische commissie

De onafhankelijke ethische waakhond van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt aan banden gelegd. Dat heeft de Republikeinse meerderheid in het Huis maandag achter gesloten deuren besloten, op de avond voordat het Congres voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeenkomt.

Aankomend president Donald Trump heeft kritisch gereageerd op de stap, die dinsdag definitief moet worden gemaakt. „Met alle zaken waar het Congres aan moet werken, moeten ze nou echt het verzwakken van de Onafhankelijke Ethische Waakhond, hoe oneerlijk die ook is, hun eerste daad en prioriteit maken”, twitterde hij.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

……..may be, their number one act and priority. Focus on tax reform, healthcare and so many other things of far greater importance! #DTS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

Het Office of Congressional Ethics (OCE) werd in 2008 in het leven geroepen na een corruptieschandaal rond lobbyist Jack Abramoff. Daarbij werden behalve Abramoff ook drie Congresleden, twee Republikeinen en een Democraat, en enkele medewerkers tot celstraffen veroordeeld.

Volgens Nancy Pelosi, de leider van de Democratische minderheid in het Huis van Afgevaardigden, maakt dit besluit duidelijk dat „de ethiek het eerste slachtoffer van het nieuwe Republikeinse Congres” is. Volgens Pelosi worden hiermee klokkenluiders tot zwijgen gebracht.

Tmrw @HouseGOP will destroy the office that provides independent ethics process. So much for draining the swamp. https://t.co/8k04mZt7t0 — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) January 3, 2017

De Republikeinen ontkennen dat. Volgens Robert Goodlatte, voorzitter van de juridische commissie van het Huis en initiatiefnemer van het voorstel, worden de rechten van de Congresleden met de nieuwe regels beter beschermd, zonder dat het OCE in zijn werk wordt belemmerd.

Openbare aanklager

Het OCE is een soort ombudsman voor organisaties en individuen met klachten over Congresleden. Naar aanleiding van zo’n klacht kan het OCE een onderzoek starten en zo nodig getuigen horen. De resultaten van het onderzoek worden doorgestuurd naar de ethische commissie van het Huis zelf, het House Ethics Committee. Ernstige gevallen kunnen worden doorverwezen naar een openbare aanklager. De waakhond kan niet iemand dagvaarden, maar heeft wel het recht om de resultaten van een onderzoek openbaar te maken.

Volgens het voorstel van de Republikeinen wordt het OCE een simpele klachtencommissie die alleen nog kan rapporteren aan de ethische commissie van het Congres. Zaken mogen niet langer aan een openbare aanklager worden doorgegeven en de klachtencommissie mag geen eigen woordvoerder aanstellen.

De afgelopen jaren hebben Congresleden – ook Democraten – herhaaldelijk geprobeerd de macht van het OCE in te perken. Ze vonden dat Congresleden die onder vuur lagen onvoldoende ruimte kregen om zich te verweren. Het OCE zou zich opstellen als spreekbuis van actiegroepen met politieke belangen. Volgens Republikein Hal Rogers zijn er veel voorbeelden van politici die vals werden beschuldigd en vervolgens een kapitaal moesten uitgeven om hun naam te zuiveren.

Belangenverstrengeling

Niet alle Republikeinen zijn gelukkig met het voorstel, dat maandagavond met 119 tegen 74 stemmen werd aangenomen. Volgens The New York Times probeerden partijvoorzitter Paul Ryan en fractieleider Kevin McCarthy de partij nog op andere gedachten te brengen. Het onderwerp ligt gevoelig, op een moment dat aanstaand president Donald Trump toch al wordt beschuldigd van belangenverstrengeling tussen zijn politieke ambt en zijn zakenimperium.

Een woordvoerder van de burgerrechtenorganisatie Citizens for Responsibility and Ethics stelt dat het aan het OCE te danken is dat ethische onderzoeken meer zijn dan „een middel om problemen onder het tapijt te vegen”. Volgens Chris Carson van de League of Women Voters wordt op deze manier „de deur geopend voor belangenverstrengeling en corruptie op een moment dat het nieuwe Congres nadenkt over belastingherziening en grote infrastructurele uitgaven”.

Volgens The Washington Post was de kritiek op de Ethics Committee van het Huis dat het Congresleden altijd in bescherming nam. Advocaat Bryson Morgan, die tussen 2013 en 2015 lid was van het OCE, zegt in The New York Times dat het Huis voortaan onderzoek kan staken voordat het is afgerond. Morgan: