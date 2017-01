‘Problemen Maas-Waalkanaal houden nog weken aan’

De problemen bij het Maas-Waalkanaal zullen de komende weken nog niet zijn opgelost. Dat voorspelt het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) dinsdag. Het is bovendien nog niet duidelijk wie voor de schade zal opdraaien die is ontstaan als gevolg van de aanvaring van een binnenvaartschip met een stuw bij het Brabantse Grave afgelopen donderdag.

Volgens het BVB ligt de prioriteit bij het zo snel mogelijk toegankelijk maken van de sluis voor de scheepsvaart:

“Het vervoer moet door. Dat is het grootste vraagstuk dat nu moet worden opgelost. Waar uiteindelijk de rekening komt te liggen is een complex vraagstuk waar brancheorganisaties en tussenpersonen zich later over mogen buigen.”

Elke dag passeren zo’n 75 tot 100 schepen de sluizen in de Maas. Veel transportbedrijven komen financieel in de problemen, omdat ze moeten omvaren nu de sluis bij Grave wekenlang niet toegankelijk is. Ook bedrijven die gelegen zijn aan het Maas-Waalkanaal komen in de problemen, omdat zij niet kunnen worden bevoorraad.

Botsing

Donderdagavond ramde een Duits binnenvaartschip in dichte mist de stuwbrug bij Grave. De schade aan de John S. Thompsonbrug was dusdanig groot dat het waterpeil naar 5,14 meter NAP zakte. Hierdoor kwamen onder meer woonboten droog te liggen. De schipper werd aangehouden.

Rijkswaterstaat zette maandag pompen in om het water in het kanaal op peil te krijgen. Pas wanneer het oorspronkelijke waterpeil van 7,80m NAP zal worden bereikt, kan de scheepsvaart weer geleidelijk aan gebruikmaken van de sluis.

De John S. Thompsonbrug bij Grave: