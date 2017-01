Oud-manager naar de rechter om biografie Thomas Dekker

Jacques Hanegraaf, voormalig manager van oud-wielrenner Thomas Dekker, heeft een kort geding aangespannen tegen auteur Thijs Zonneveld en uitgeverij Overamstel vanwege de onlangs verschenen biografie van Dekker. Hanegraaf wil een verbod op een vijfde druk van de bestseller, omdat er leugens over hem in zouden staan, meldt De Telegraaf dinsdag. Er zijn volgens de uitgever inmiddels meer dan 150.000 exemplaren van het boek verkocht.

In november verscheen de biografie Mijn Gevecht, over de roerige carrière van supertalent en dopingzondaar Thomas Dekker. In het boek vertelt Dekker niet alleen openhartig over zijn eigen escapades, ook veel betrokkenen komen er slecht vanaf. Zo ook Hanegraaf, die in het boek ervan wordt beschuldigd Dekker te hebben aangezet tot doping. Volgens Hanegraaf is het bezoedelen van zijn naam een wraakactie van Dekker: de oud-renner zou een schuld van duizenden euro’s hebben bij Hanegraaf. Tegenover De Telegraaf zegt hij:

“Hij sleept me met opzet mee in zijn dopingverhaal, gewoon omdat ik mijn geld van hem terug wil hebben.”

‘Onzin en laster’

Hanegraaf sprak net na het verschijnen van het boek al van “totale onzin en pure laster” en maakte zich boos over het gebrek aan hoor en wederhoor. Volgens oud-wielrenner en auteur van de biografie Thijs Zonneveld is er wel degelijk naar het verhaal van Hanegraaf gevraagd, maar wilde hij niet reageren. Hanegraaf ontkent dit. Het boek bevat wel een nawoord, waarin Hanegraaf ontkent Dekker in contact te hebben gebracht met de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes.

NRC-redacteur Dennis Meinema schreef eerder dat Hanegraaf juridische stappen tegen Dekker en Zonneveld overwoog:

“Hanegraaf ziet zichzelf in Dekkers boek neergezet ‘als de kwade genius’. Hoofdstuk twaalf begint met een scène waarin Hanegraaf aan tafel bij de ouders van Dekker komt vertellen ‘dat er meer nodig is om de top te halen’. ‘Hij zegt: iedereen doet het. Het hoort erbij.’ Hanegraaf: ‘Waarom zou ik zoiets aan zijn ouders vragen, wat is daarvan het nut?’”

Het kort geding dient donderdag voor de rechtbank in Amsterdam.