Ontslagen na een uit de hand gelopen kerstborrel

De kerstborrel was inderdaad wat uit de hand gelopen. En ja, hij had te veel gedronken en ruzie gemaakt met zijn baas. Hem zelfs geprobeerd te slaan. Maar ontslag op staande voet ging volgens de werknemer te ver.

Op de kerstborrel was de 58-jarige metselaar met zijn baas in een verhitte discussie geraakt. Toen de directeur het gesprek beëindigde, had de man tegen meerdere collega’s gezegd dat hij zijn baas doormidden zou schoppen en voor zijn hoofd zou slaan. Collega’s adviseerden hem naar huis te gaan en zijn roes uit te slapen, maar in plaats daarvan had de metselaar bij de uitgang van het café staan wachten totdat zijn baas naar huis ging. Hij was hem aangevlogen en had geprobeerd hem te slaan, maar kon nog net worden tegengehouden. De directeur ontsloeg hem op staande voet wegens bedreiging en poging tot mishandeling. De excuses de volgende dag hadden niet meer geholpen.

Voor de rechter verklaart de metselaar dat het ontslag niet terecht is, gezien zijn persoonlijke omstandigheden: een dienstverband van 25 jaar, zijn 58-jarige leeftijd, zijn diabetes die hem gevoeliger maakt voor alcohol en het feit dat zijn werkgever zelf de kerstborrel had georganiseerd, waarbij alcohol werd geschonken.

Geen excuus, vindt zowel de rechtbank Gelderland als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De man is zelf verantwoordelijk voor zijn alcoholgebruik en moet als diabetespatiënt toch weten dat alcohol en diabetes geen gelukkige combinatie vormen. Bovendien hoeft een werkgever niet te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt, zeker niet als daar collega’s bij zijn.

De uitspraak is na te lezen op ECLI:NL:GHARL:2016:9871.