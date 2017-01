NRC checkt: ‘Nieuwe dienstregeling is in heel Limburg goed uitgevoerd’

De aanleiding

Arriva nam in december de openbaarvervoerconcessie in Limburg over van concurrent Veolia. Die overgang ging volgens Arriva probleemloos: „Arriva kijkt tevreden terug op de eerste dagen van het openbaar vervoer in Limburg”, liet het bedrijf enkele dagen na de overname weten. „Uitvoering van de dienstregeling is in de hele provincie goed verlopen.”

Arriva nam de concessie voor het regionale bus- en treinvervoer in Limburg over op 11 december vorig jaar, na een tumultueus verlopen aanbestedingsprocedure. Grote vraag was of Arriva dat openbaar vervoer in de provincie zonder problemen zou kunnen overnemen. Ja dus, liet de directie enkele dagen na de start al weten. Arriva was tevreden.

Waar is het op gebaseerd?

In de persberichten die Arriva publiceerde, maakte het bedrijf alleen maar bekend dat alles op rolletjes was verlopen. „Overal is het opstarten goed gegaan. Alle lof voor het personeel dat met ontzettend veel enthousiasme en passie hun eerste ritten hebben gereden.” Of: „De nieuwe dienstregeling staat garant voor meer en snellere verbindingen tussen de drukke bestemmingen”, dat soort teksten werden door het vervoersbedrijf verspreid. Vragen over punctualiteitscijfers, een objectieve graadmeter voor betrouwbare uitvoering van de dienstregeling, werden door woordvoerders van Arriva afgewimpeld. Totdat dagblad De Limburger op 22 december zijn lezers op de voorpagina de vraag stelde: ‘wat vinden jullie van Arriva?’ Meer dan 600 lezers reageerden. Slechts een klein percentage oordeelde positief over hun nieuwe vervoerder. Klachten over uitgevallen of vertraagde treinen in Maastricht of over storingen aan de nieuwe elektrobussen in Venlo, bijvoorbeeld, voerden de boventoon.

En, klopt het?

Ondanks herhaald verzoek van deze krant geeft Arriva de punctualiteitscijfers van de dienstregelingen in Limburg niet vrij. Een woordvoerder wil wel kwijt dat Arriva de eerste dagen van de nieuwe concessie zo’n 2.000 klantreacties per dag ontving. Dat was eind december teruggelopen tot 700 reacties per dag. Enkele weken na de start laat Arriva zich ook minder opgetogen uit over de gang van zaken: „Dat dit niet in één keer vlekkeloos loopt, hadden wij verwacht.”

Redacteur Paul Bots van De Limburger zegt: „We kregen 600 reacties waarvan 150 positief, alle andere waren negatief. In het eerste weekeinde kampten vooral de treinen in Maastricht met uitval en vertraging.” Ook over het busvervoer waren veel klachten, zegt Bots, variërend van te volle bussen tot bussen die te vroeg vertrokken of te laat aankwamen. Maar ook bij De Limburger weten ze niet hoeveel bussen en treinen hebben afgeweken van de afgesproken dienstregelingen.

Er is één betrouwbare graadmeter: de dagelijkse punctualiteitscijfers van ProRail – die gaan alleen over het treinverkeer, en ze worden ook regionaal bijgehouden. Op 16 december scoorde station Maastricht een punctualiteitscijfer van 78,8 procent (het aantal treinen dat minder dan 3 minuten te laat aankomt), terwijl de norm voor regionaal treinverkeer 92,9 procent is. Vanuit Heerlen was dat percentage op die dag 89,9 en in Sittard 83,8 procent. Met andere woorden: vanaf de drie belangrijkste knooppunten van het regionale spoor scoorde de vervoersprestatie van Arriva op die dag onder de norm. Daar staat tegenover dat de punctualiteitscijfers in die drie steden inmiddels tegen de 92,9 aanzitten.

Conclusie

Het is onduidelijk in welke mate Arriva in Limburg de afgelopen weken de dienstregeling van bus en spoor naar behoren heeft uitgevoerd. Algemene, betrouwbare cijfers daarover ontbreken. We beoordelen de stelling van Arriva dat na de overname de dienstregeling in de hele provincie goed is verlopen daarom als ongefundeerd.