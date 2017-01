In 2016 sterkste bevolkingsgroei in vijftien jaar

Het afgelopen jaar is de Nederlandse bevolking gegroeid met bijna 111.000 mensen. Dat is de snelste groei in vijftien jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Nederland heeft nu bijna 17,1 miljoen inwoners.

In 2015 groeide de bevolking nog met 78.000 mensen. In 2001 lag het groeicijfer voor het laatst boven de 100.000. Waar de groei begin deze eeuw vooral te maken had met de verhouding tussen geboortes en sterfte, wordt de groei nu voor een groot deel veroorzaakt door immigratie: in 2016 kwamen er 87.000 migranten bij, 80 procent van de totale bevolkingsgroei. Een jaar eerder kwamen er door immigratie nog 55.000 mensen bij. De groei wordt niet alleen veroorzaakt door een toenemend aantal asielzoekers, ook het aantal migranten uit Duitsland, België en Groot-Brittannië nam toe.

17,1 miljoen inwoners

Nederland heeft momenteel bijna 17,1 miljoen inwoners. De grens van 17 miljoen werd in maart gepasseerd. Volgens het CBS zal de bevolking de komende jaren doorgroeien, zowel door de verhouding tussen geboortes en sterfte als door een migratieoverschot. In januari 2022 bestaat de bevolking naar schatting uit 17,5 miljoen mensen.

In 2016 groeide de Nederlandse bevolking relatief hard, maar groei door de verhouding tussen geboortes en sterfte bleef beperkt: omdat beide een groei kenden kwam het geboorteoverschot uit op zo’n 24.000, ongeveer hetzelfde aantal als in 2015.

Vooral groei in de vier grote steden

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag kenden het afgelopen jaar de sterkste bevolkingsgroei. Dit was het resultaat van immigratie, maar ook van een toenemend aantal geboortes. In Amsterdam groeide de bevolking het sterkst, met 15.000 naar een totaal van bijna 850.000 inwoners. Rotterdam groeide met 8.000 inwoners. Den Haag en Utrecht met ruim 4.000.

In het noordoosten van Nederland daalde, net als in Zuid-Limburg, het aantal inwoners juist in veel gemeenten. In heel Nederland gold dit voor een op de vijf gemeenten.