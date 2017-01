‘Ik was helemaal niet goed in mijn werk’

Hoogtepunt: „Toen ik mijn tweede boek publiceerde en alleen maar positieve recensies kreeg. Ik voelde dat al het geworstel en gewroet toch tot iets leidde.”

Dieptepunt: „Elke keer als ik financieel diep in het rood zat. He is een onzeker vak, met sterk wisselende inkomsten.”

Geen idee

„Overal waar ik werkte werd ik ontslagen. Ik had kunstgeschiedenis gestudeerd en ging net als al mijn vrienden werken in de culturele sector, als organisator. Mezelf presenteren kon ik wel en op mijn diploma stonden goede cijfers, dus werd ik telkens aangenomen. Maar al gauw bleek dan dat ik helemaal geen idee had wat ik moest doen. Dan was het bijvoorbeeld mijn taak vrijwilligers te ronselen voor een festival, maar bij iedere stap had ik hulp nodig.

Door de grond zakken

„Ik heb geen talent voor samenwerken en organiseren. Toen ik bij de Koninklijke Schouwburg werkte moest ik een belangrijk theatergezelschap uit Duitsland ontvangen. Ze zouden op donderdagavond om negen uur aankomen en ik zou er zijn om ze de weg te wijzen. Maar op de avond zelf was ik de afspraak vergeten en ging ik gewoon een biertje drinken met een vriend. Toen we het café uitliepen zag ik de acteurs toevallig staan. Ik kon wel door de grond zakken, hoe moest het ooit goed komen met mij?

Striptekenen

„Nadat ik zo’n zeven keer was ontslagen zei mijn toenmalige vriend: ‘Lieverd, het is genoeg geweest. Je gaat naar de kunstacademie en ik betaal je studie.’ Daar ontdekte ik dat ik toch wel ergens goed in was: striptekenen. Daarvoor hoef je niet samen te werken en mijn doorzettingsvermogen kwam perfect van pas.

Fijne ontmoetingen

„Mijn afstudeerproject De maagd en de neger ging over vluchtelingenproblematiek. Een actueel onderwerp, dus de interviewverzoeken stroomden binnen en op de eerste dag waren alle boeken uitverkocht. Inmiddels heb ik vijf boeken getekend. Soms kom ik nog mensen tegen van mijn vorige banen, die nooit gedacht hadden dat ik succesvol zou worden. Voor mij zijn dat heel fijne ontmoetingen.”