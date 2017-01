Gedicht met stilte geschreven

Vandaag: Paul Snoek, uit: Zwarte muze, gedichten, Manteau, 1967

Hoor de stilte kraait. De minnaars dolen

in de nieuwe wouden van de winterslaap

en alle zaaiers, nu vermomd als jagers, doden.

Met een weefsel van regen en moeheid heeft

de stilte ons bekleed en onze lippen gericht

naar het van koude biddend noorden.

Zo stil is het nu dat men huivert en vreest

dat iemand plots op een gong zou slaan

en van de leegte zou scheuren het voorzichtig vlies.

Tot in de vingertoppen eenzaam is het hart

en zo benauwend stil, als het huis dat instort

bij het nauwelijks rinkelen der sleutels.

Ellen Deckwitz: „Afgelopen week leek iedereen het erover eens: 2016 was een jaar dat we beter zo snel mogelijk zouden vergeten. Zoveel doden, oorlogen en rampen. Als je kijkt naar de berichtgeving van 2017, is het vooralsnog rustig en de toon milder. Zou het kunnen dat de stilte kraait zoals in dit prachtige vers van Paul Snoek. En dat ons voorstellingsvermogen soms grotesker is dan de werkelijkheid? Wie weet wat 2017 ons nog zal zeggen.”