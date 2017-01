Fox-ster Megyn Kelly vertrekt naar NBC News

De Amerikaanse televisiejournaliste Megyn Kelly vertrekt bij Fox News. Ze stapt over naar de concurrenten van NBC, meldt dat laatste station dinsdag. Kelly krijgt daar een dagelijks programma van een uur.

Kelly verwierf internationale bekendheid na een aantal aanvaringen met Donald Trump. Ze nam daarin als prominent presentatrice van het doorgaans zeer Republikeins gezinde Fox een opvallend kritische positie in. Trump nam dat de leiding van Fox niet in dank af.

De eerste grote botsing tussen Trump en Kelly vond plaats tijdens een debat in de voorverkiezingen voor de presidentskandidatuur namens de Republikeinse partij, in 2015. Ze confronteerde hem daarin met een aantal seksistische opmerkingen:

“Alleen Rosie O’Donnell”, onderbrak Trump haar, tot genoegen van een joelend publiek. Een dag later stookte Trump het vuur op in een telefonisch interview met CNN:

De volgende ochtend beweerde Trump in een tweet haar neus bedoeld te hebben.

Bij Fox News presenteerde Kelly het succesvolle programma The Kelly File. Ze bleef dat werk ook uitvoeren na het schandaal over seksueel wangedrag door de voormalige Fox-baas Roger Ailes. Die zou meer dan twintig vrouwen bij het station hebben lastiggevallen, onder wie Kelly.

In tegenstelling tot een aantal andere vrouwelijke medewerkers besloot sterpresentatrice Kelly Fox News niet te verlaten. Ailes, een van de machtigste mannen in de Amerikaanse media, verliet de zender wel.

NBC News geldt als een minder rechts georiënteerde zender dan Fox. Wel was moederstation NBC de zender waar Donald Trumps televisieprogramma The Apprentice en zijn Miss Universe-verkiezing werden uitgezonden.

Andrew Lack, voorzitter van de NBCUniversal News Group, zegt naar de komst van Kelly uit te kijken:

“Megyn is een uitzonderlijke journalist en nieuwspresentator, met een buitengewone carrière. Ze heeft geweldig vakmanschap en zelfvertrouwen laten zien, en we prijzen ons gelukkig dat we haar mogen verwelkomen.”