Fors minder auto’s verkocht in Nederland in 2016

Er zijn in 2016 fors minder auto’s verkocht in Nederland dan een jaar eerder. Uit officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC, Centraal Bureau Mobiliteit blijkt dat er afgelopen jaar 382.825 nieuwe personenwagens werden geregistreerd. Dat is 14,7 procent minder dan in 2015.

De verkopen liggen in lijn met een eerdere gedane prognose van 380.000. De sterke daling ten opzichte van een jaar eerder komt doordat gunstige fiscale regels voor 2016 werden aangepast.

Sinds 2016 zijn er nieuwe bijtellingsregels van kracht. Daardoor lieten autobedrijven en leasemaatschappijen eind 2015 bovengemiddeld veel plug-in-hybrids en diesels, oftewel stekkerwagens, op kenteken zetten om zo te profiteren van de oude regels. In december 2016 werden er 35.723 auto’s geregistreerd, bijna 50 procent minder dan een jaar terug.

Bovendien is er volgens de RAI Vereniging sprake van uitstelgedrag. Doordat er vanaf 2017 nog maar twee bijtellingstarieven zijn (4 procent voor volledig elektrische auto’s en 22 procent voor alle andere wagens), hebben zakelijke rijders de aankoop van auto’s waarvoor in 2016 nog een bijtelling van 25 procent gold, uitgesteld. Voor 2017 verwachten de brancheverenigingen een stijging tot 415.000 verkochte wagens.

Volkswagen populairst

Ondanks dat het bedrijf te kampen had met de naweeën van het dieselschandaal, was Volkswagen in 2016 het populairste mark onder autokopers. Er werden 43.819 stuks geregistreerd, en dat is 11,4 procent van het totaal. Tweede op de lijst van meestverkochte auto’s staat Renault (35.037 stuks) en Opel (32.500 stuks).

Qua modellen deed de Volkswagen Golf het het beste met 12.432 geregistreerde exemplaren. De Renault Clio (10.730 stuks) en Volkswagen Polo (9.945 stuks) completeren de top 3.