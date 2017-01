Eigenaar AEX wil deel Londense beurs overnemen

Het Europese beursbedrijf Euronext, eigenaar van de Amsterdamse beurs, heeft een bod uitgebracht op het Franse clearinghuis (afhandelingsbedrijf) LCH.Clearnet van de Londense beurs. Dat maakte Euronext dinsdag bekend.

Euronext betaalt 510 miljoen euro voor Clearnet, terwijl analisten eerder aangaven een maximale overnameprijs van 450 miljoen euro te verwachten. Clearnet boekte vorig jaar een nettowinst van 36 miljoen euro.

Clearing in eigen handen

Clearing is het garant staan voor een aandelen- of derivatentransactie. Een clearinghuis als Clearnet neemt tegen vergoeding het risico van het faillissement bij zo’n transactie op zich. Als de koper omvalt, wordt de verkoper niet meegesleurd en andersom. Sinds de crisis is clearing enorm toegenomen.

Euronext-topman Stéphane Boujnah verwacht veel van de overname omdat die Euronext controle geeft “over de volledige keten” in de landen waar het actief is. De clearing van aandelen die via Euronext verhandeld worden, loopt nu namelijk nog via externe partijen.

Zorgen over fusie

De overname betekent een nieuwe stap in de richting van een fusie tussen de London Stock Exchange en de Deutsche Börse. Als de Britse en Duitse beurs fuseren, vormen zij een grote concurrrent voor andere beurzen. Om bezwaren over de fusie van toezichthouders weg te nemen zijn de beurzen bereid onderdelen af te stoten. Euronext exploiteert onder meer beurzen in Amsterdam, Lissabon, Parijs en Brussel.

Lees ook: Kruimels rapen voor Euronext na fusie

Onder meer de Nederlandse overheid maakt zich zorgen over de fusie. Afgelopen zomer stelde Nederland de Europees commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) vragen over de concurrentiepositie van de nieuwe beurs en de gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf. Ook Frankrijk, België en Portugal hebben hun zorgen geuit.

Ook de Europese Commissie uitte afgelopen maanden haar zorgen over een fusie. De bezwaren concentreerden zich op de clearingactiviteiten van de banken, die samengevoegd te omvangrijk zouden worden. In 2012 verbood de commissie een fusie tussen NYSE Euronext en Deutsche Börse omdat die combinatie op derivaten- en clearingvlak te groot zouden worden.