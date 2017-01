ABP hoeft pensioenen van ambtenaren en docenten niet te korten in het nieuwe jaar

Ook het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, hoeft volgend jaar de pensioenen niet te korten. Dat heeft ABP dinsdagochtend bekendgemaakt op basis van een eerste raming van de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad van het fonds voor overheid en onderwijs (2,8 miljoen deelnemers en 375 miljard euro vermogen) zat op Oudjaarsdag „ruim boven” de kritische grens van ongeveer 90 procent. Definitieve cijfers moeten nog worden vastgesteld en volgen eind januari. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de huidige en toekomstige pensioenen die een fonds moet uitkeren. De stand op 31 december is bepalend of een fonds financiële maatregelen moet nemen of niet.

„We moeten voorzichtig blijven als het gaat over de middellange termijn”, zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool in een persbericht. „Economische voorspellingen wijzen op een blijvend lage rente en lagere rendementen.”

ABP heeft de pensioenpremie dit jaar verhoogd van 18,8 naar 21,1 procent om financieel aan te sterken. Een ABP-deelnemer met een maandsalaris van 3.500 euro bruto moet jaarlijks 132 euro netto meer pensioen van zijn loon afdragen dan vorig jaar, volgens een rekenvoorbeeld van ABP.