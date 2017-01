‘In een maand had ik 110 euro aan de bioscoop uitgegeven’

IN

‘Mensen vinden het vaak raar dat ik, met mijn tweeëntwintig jaar, mijn eigen bedrijf heb. Het is natuurlijk ook wel een beetje ongewoon, maar ik heb geen moment spijt gehad dat ik op mijn zeventiende begon als ondernemer en nooit een studie heb gevolgd. Ik ben een simpele havist, maar met een eigen bedrijf leer ik elke dag iets nieuws.

„Vijf jaar geleden ben ik, samen met mijn compagnon Charl Haas, begonnen met het bijhouden van sociale media voor bedrijven. Twee jaar geleden is daar Watermelon bij gekomen, een tool waarmee bedrijven Whatsapp kunnen gebruiken voor hun klantenservice. We groeiden snel, maar begin 2016 ging het mis. Er sloten zich wekelijks zeker honderd bedrijven bij ons aan en we vielen steeds meer op. Whatsapp stuurde een brief waarin we werden gesommeerd te stoppen, omdat we hun dienst niet mochten gebruiken.

„Ik heb Whatsapp compleet onderschat, tegen zo’n grote partij kun je niet op. Een faillissement aanvragen was onze enige optie. Dat was wel een moeilijke tijd, ik ben een aantal vrienden kwijtgeraakt en mijn relatie liep ten einde. Maar uiteindelijk hebben we goed doorgepakt. Ons personeel hielpen we aan een nieuwe baan en ik begon een soortgelijke dienst, nu via andere wegen, zoals Messenger. Wegen die geen juridische problemen opleveren. De grootste les die ik heb geleerd is snel te werken, maar ook correct en volledig te zijn.”

UIT

Vaste lasten: woonlasten (605 euro), mobiel/internet/tv (150 euro), verzekeringen (90 euro), auto (665 euro), boodschappen en uit eten (600 euro), abonnementen (60 euro), goede doelen (6 euro), kleding (100 euro), kapper (50 euro) Laatste grote aankoop: Volvo (22.000 euro) Sparen: nee

Inkomen: 2.500 euro netto (Watermelon Messenger en Ventures, spreken op bijeenkomsten)

‘Ik werk veel dus heb weinig tijd om geld uit te geven, maar een grote kostenpost is mijn auto, een Volvo C70. Ik heb pas een half jaar mijn rijbewijs, dus met 187 euro per maand is mijn autoverzekering tamelijk hoog. Vanwege mijn werk had ik eerder nooit de gelegenheid mijn rijbewijs te halen en ik had geen zin om er heel lang mee bezig te zijn, dus heb ik afgelopen zomer voor 1.800 euro zo’n spoedcursus gedaan.

„Waar ik ook weleens geld aan uitgeef zijn spelletjes zoals Pokémon Go of RollerCoaster Tycoon. Als ik een weekend vrij neem en spelletjes ga spelen, gaan er zo een paar tientjes op. Als er extra’s te koop zijn om beter mee te worden, althans. Ik zeg altijd dat geld uitgeven aan vuurwerk zonde is, omdat je het vrijwel direct verbrandt. Maar dit is in principe hetzelfde.

„Elke maand maak ik op een zaterdagochtend mijn persoonlijke financiën op om te zien waar ik mijn geld aan uitgegeven heb. Ik word heel onrustig als ik dat overzicht niet heb. Laatst ontdekte ik bijvoorbeeld dat ik 110 euro aan de bioscoop had uitgegeven. Omdat ik daar regelmatig films kijk, kon ik net zo goed een maandpas voor 20 euro kopen. Omdat ik alleen digitale transacties doe – contant geld raak ik kwijt en vind ik ouderwets – heb ik zo’n overzicht in een paar uur gemaakt. Dat heb ik er graag voor over.”