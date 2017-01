Bruna-directeur op non-actief gesteld

De directeur van boekwinkelketen Bruna, Fred Zeegers, is op non-actief gesteld vanwege een “verschil van inzicht”. Dat bevestigt een woordvoerder van mede-eigenaar PostNL na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Interim-directeur Rob Schuyt neemt al sinds 23 december de taken waar, maar nu pas is het besluit van de raad van commissarissen uitgelekt. Er wordt gezocht naar een permanente opvolger.

PostNL niet blij met samenwerking andere postbedrijven

Afgelopen maand was PostNL, dat voor 50 procent eigenaar is van Bruna, onaangenaam verrast toen Bruna aankondigde een samenwerking aan te willen gaan met concurrerende postbedrijven Sandd en DHL. Het wil dat in de boekwinkels ophaal- en verstuurpunten komen voor de postbedrijven, net als PostNL nu heeft.

De recente ophef is echter niet de reden van het op non-actief stellen van de directeur, aldus de woordvoerder, maar het heeft wel het “proces versneld”: “Het verschil van inzicht speelde al langer.” Het is aan de nieuwe directeur om te besluiten over de samenwerking met Sandd en DHL.