‘Britse EU-ambassadeur stapt onverwachts op’

De Britse ambassadeur voor de Europese Unie, Sir Ivan Rogers, heeft onverwachts zijn ontslag ingediend. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Het vertrek komt slechts enkele maanden voor het vermoedelijke begin van de officiële Brexit-onderhandelingen. Volgens de FT zou Rogers zijn collega’s in een notitie dinsdag op de hoogte hebben gebracht van zijn besluit, maar niet de reden ervan bekend hebben gemaakt.

Rogers zou een cruciale rol gaan spelen bij de onderhandelingen, waarvan premier Theresa May heeft gezegd dat ze eind maart moeten beginnen. Rogers, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Downing Street hebben nog niet gereageerd op het nieuws. De termijn van Rogers liep tot november van dit jaar.

Relatie met regering May verslechterde

Sinds zijn aantreden als EU-ambassadeur eind 2013 was Rogers een van de belangrijkste adviseurs van premier David Cameron tijdens onderhandelingen over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk en later tijdens de voorbereidingen voor Brexit.

Volgens de FT begon de goede relatie van Rogers met het team van May barsten te vertonen in de laatste maanden. Onrust bereikte een hoogtepunt in december toen via de BBC uitlekte dat het volgens de adviseur nog wel tien jaar zou kunnen duren voordat de Europse Unie en het Verenigd Koninkrijk een nieuw handelsakkoord zouden zijn overeengekomen. May wil de onderhandelingen juist in twee jaar hebben afgerond.

Ambassadeur Verenigde Staten ook onder vuur

Ondertussen moet de Britse ambassadeur voor de Verenigde Staten, Sir Kim Darroch, ook een pas op de plaats maken. De aanstaande president Donald Trump liet na zijn verkiezing weten dat hij Nigel Farage, voormalig leider van de UK Independence Party, zeer geschikt acht voor de baan. Die opmerking kwam nadat een memo uitlekte van Darroch aan May, waarin hij schreef dat Trump met zijn verkiezing het “onmogelijke” had gedaan.

Many people would like to see @Nigel_Farage represent Great Britain as their Ambassador to the United States. He would do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2016

Farage bezocht New York al drie keer sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Britse regering heeft echter laten weten dat er geen vacature openstaat voor de ambassadeurspositie.