Beursbedrijf Euronext doet overname van half miljard

Euronext, het bedrijf achter de Amsterdamse beurs, neemt voor 510 miljoen euro Clearnet over van concurrent London Stock Exchange (LSE). Dat stoot het clearinghouse af om Europese toestemming te krijgen voor de, inmiddels slepende, fusie met Deutsche Börse.

1Wat doet een clearinghouse precies ?

Het staat garant voor miljarden aan aandelen- en derivatentransacties. Tegen vergoeding neemt een clearinghouse het risico van faillissement van een koper of verkoper bij zo’n transactie op zich. Als de koper omvalt, wordt de verkoper niet meegesleurd en andersom. Sinds de kredietcrisis is clearing enorm toegenomen. De VS en de EU stelden het verplicht om bepaalde producten via clearinghuizen te verhandelen.

Het grote geld zit in de clearing van derivaten zoals opties. Gedurende de volledig looptijd, neem een half jaar, ontvangt het clearinghuis dan een vergoeding voor het garant staan.

Wereldwijd zijn er zo’n vijf grote clearinghuizen, waaronder Eurex (van Deutsche Börse) en LCH Clearnet ( LSE). LCH Clearnet, met een omzet van circa 400 miljoen euro (in 2015) komt voort uit een fusie van LCH uit Londen en Clearnet uit Parijs. Euronext neemt nu alleen het van oorsprong Franse Clearnet over (189 werknemers) met een omzet van 137 miljoen euro.

2Waarom wil Euronext het bedrijf zo graag overnemen?

Euronext – dat achter de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon zit – verdient nu geld aan beursdata, bedrijven die naar de beurs gaan en de handel in aandelen en opties van die beursgenoteerde bedrijven. Topman Stéphane Boujnah legde maandag in een telefonische toelichting enthousiast uit dat Euronext dankzij de overname controle krijgt „over de volledige keten”.

De afhandeling van de via Euronext verhandelde aandelen en opties loopt nu namelijk nog via Clearnet en is goed voor ongeveer de helft van de Clearnet omzet.

Hoewel Boujnah het niet benoemde, betekent de overname ook een welkome versteviging van de eigen positie in Europa. Die staat namelijk onder druk vanwege de op handen zijnde fusie van Deutsche Börse en LSE, de twee grootste concurrenten van Euronext.

„Het is een attractieve deal”, zegt analist Albert Ploegh van ING mede vanuit dat licht. „Er is al jaren een flinke fusieslag gaande tussen beurzen. Als Euronext niets zou doen had het misschien wel zelfstandig kunnen voortbestaan, maar was het veel kwetsbaarder geweest als een grote partij was langsgekomen.”

Na de overname zal Euronext naar verwachting 30 procent van de omzet via Clearnet binnenhalen.

3Is die overnamesom van 510 miljoen niet een beetje gortig?

Als je het Joost de Rijk van Kempen& Co. vraagt niet. Eerder circuleerde weliswaar een overnamebedrag van 400 miljoen, maar volgens De Rijk was dat „wel erg goedkoop” geweest. Hij noemt de 510 miljoen „een goede prijs”.

In financiële kringen is het gebruikelijk om een dergelijk deal te beoordelen op basis van hoe vaak de ebitda (een maatschaf voor brutowinst) wordt betaald. Als De Rijk de synergievoordelen en kosten voor het losmaken van Clearnet uit LCH meerekent komt hij op 7 keer ebitda uit terwijl de beurswaarde van Euronext -het beursbedrijf is zelf ook beursgenoteerd- op 9 keer die maatstaf uitkomt.

Aandeelhouders lijken het overnamebedrag ook prima te vinden. De koers van Euronext steeg maandag na het overnamenieuws met meer dan 7 procent.

4Is het dan wel slim dat LCH Clearnet verkoopt?

Het heeft eigenlijk geen keus. Vorig jaar maart kondigden Deutsche Börse en LSE een naar eigen zeggen „industriebepalende fusie” aan. Bijna een jaar later wachten beide partijen nog steeds op toestemming uit Brussel. De Europese Commissie zou kritiek hebben geuit op het feit dat bij de fusie de belangrijkste Europese clearinghuizen in een hand komen.

Sinds de Brexit is er bovendien met regelmaat de nodige kritiek geweest op de centrale plek die Londen in de fusie-organisatie houdt, bijvoorbeeld via het nieuwe hoofdkantoor.

„Ik denk dat dit het belangrijkste obstakel voor de fusie wegneemt, maar het blijft onzeker”, zegt analist Ploegh. Euronext en LSE hebben afgesproken dat de verkoop alleen doorgaat als er toestemming voor de fusie komt. Als alles volgens plan verloopt is dat in het tweede kwartaal van dit jaar.