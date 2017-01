2016 was veilig jaar om te vliegen

Ondanks drie ernstige ongelukken was 2016 een veilig jaar voor de commerciële burgerluchtvaart. Met één dodelijk slachtoffer op vijf miljoen vluchten ligt het aantal doden lager dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit onderzoek van luchtvaartconsultant To70.

In 2016 vonden 71 ongelukken plaats met passagiersvliegtuigen, waarvan zeven met dodelijke slachtoffers. Het ongeluk met de meeste slachtoffers, de crash van de Tupolev van de Russische luchtmacht in de Zwarte Zee op 25 december met 92 doden, telt niet mee omdat het geen burgerluchtvaart betreft.

De LaMia-crash in Colombia, waarschijnlijk door brandstofgebrek, kostte 71 levens. Andere grote ongelukken waren de A320 van EgyptAir in de Middellandse Zee (66 doden) en de B737 van FlyDubai in Rusland (62 doden). EgyptAir was mogelijk een aanslag, FlyDubai was mogelijk een gevolg van vermoeide piloten. Een crash bij de landing in Dubai van een B777 van Emirates liep beter af: 300 mensen konden het vliegtuig verlaten, één brandweerman kwam om.

Afgezet tegen het aantal vluchten in 2016, door To70 geschat op 39,3 miljoen, vielen er 0,18 doden en 1,63 gewonden per 1 miljoen vluchten.

To70 pleit er voor om aanslagen ook op te nemen in de veiligheidscijfers. Reizigers krijgen daardoor een beter inzicht in de risico’s. Luchtvaartorganisaties ICAO en IATA houden ongelukken door ‘onrechtmatige inmenging’ - lees: terrorisme – buiten hun statistieken

Ook is het volgens de consultant raadzaam om de inspanningen voor veilig vliegen meer te verschuiven van vliegtuigen naar vliegvelden. In 2016 vielen veel slachtoffers door twee aanslagen op vliegvelden: op 22 maart in Brussel (14 doden, meer dan 200 gewonden) en op 28 juni in Istanbul (42 doden, 238 gewonden).

Volgens VN-organisatie ICAO werden in 2016 3,7 miljard passagiers vervoerd met 35 miljoen vluchten, 6 procent meer dan in 2015.