Woelwater Vreven ‘klikt’ met roerig NAC

Van de buitenkant verschilt de coach Stijn Vreven (43) heel wat van de voetballer. De wilde, lange haren zijn ingeruild voor een kortere coupe, met de haartjes keurig naar achter gekamd en de voetbaluitrusting voor een stijlvol pak. Maar van binnen schuilt nog steeds dezelfde woelwater zoals hij als voetballer te boek stond, die meedogenloze rechtsback die in het verleden hartstochtelijk de kleuren van FC Utrecht, Vitesse en ADO verdedigde.

In zijn relatief prille trainersloopbaan, bij onder andere de Belgische tweedeklasser Lommel United en de eersteklasser Waasland Beveren, heeft hij die passie vertaald naar de dug-out. De Belg verbond zich maandag tot het einde van het seizoen aan NAC Breda met een optie op een extra jaar.

Dat hij als coach vaker de tribunes in werd gestuurd dan als speler illustreert de reputatie van driftkikker die Stijn Vreven ook als coach heeft. „Geweldig toch?”, zegt technisch directeur Hans Smulders. De karaktereigenschappen van de oud-voetballer passen bij de rauwheid van de club en het publiek in Breda. Maar voor Smulders is Vreven simpelweg de juiste man op de juiste plek. Clichématig spreekt hij over de ‘klik’ die tussen hem en de nieuwe coach ontstond. „Met zijn inbreng wordt de visie die wij als club hebben beter ontwikkeld. Hij heeft een patent op de ontwikkeling van jonge spelers en weet wat nodig is om maximaal te presteren. Bovendien kan hij onze visie en een stuk winnaarsmentaliteit overbrengen naar de spelers.”

De ‘td’ koos voor een „leiderstype met energie.” Een stijlbreuk met Vrevens voorganger Marinus Dijkhuizen, die vorige maand werd ontslagen. Bewust, zegt Smulders. De Brabantse club staat in haar tweede jaar in de eerste divisie op een teleurstellende achtste plaats en de club wil zo snel mogelijk weer promoveren naar de eredivisie. Eerst moet Vreven het vuur in de jonge spelersgroep aanwakkeren. Smulders: „Deze groep heeft een leidende hand nodig die continu eist wat nodig is.”

„Passioneel en een motivator.” Zo omschrijft Vreven zichzelf desgevraagd. Wat hij absoluut niet is? „Een verliezer.” De Belgische Limburger wil de Bredase club opnieuw aan het winnen brengen. Geen sinecure, ook los van het sportieve. NAC staat gekend als een roerige club waar onrust en perikelen al snel om de hoek loeren.

Tijdens zijn aanstelling noemt hij de club meermaals een grote club. Dat het publiek in Breda veeleisend is, hoeft niet gezegd, maar ook vanuit de bestuurskamer wordt intensief over de schouder meegekeken. Vreven: „Wat dat betreft speelde ik bij clubs met een gelijkaardig DNA zoals bijvoorbeeld FC Utrecht. Ik weet hoe zulke clubs werken en denken. De druk moeten mijn spelers eerder als drijfveer gebruiken. Op termijn zie ik dan ook niet in waarom wat bij Utrecht kan, niet in Breda mogelijk is.”