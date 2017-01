Met één videodienst ben je er in 2017 niet meer

Een vloedgolf van nieuwe tv-series bereikt de Nederlandse kijkers dit jaar. Nu het Amerikaanse Amazon zijn videodienst in de hele wereld gaat aanbieden, krijgt pionier Netflix voor het eerst serieuze concurrentie in Nederland. Niet alleen de populaire autoshow The Grand Tour, van de voormalige makers van Top Gear, zal hier te zien zijn, ook de dramaseries van Amazon komen beschikbaar.

De vier belangrijkste aanbieders van streaming video in Nederland – Netflix, Videoland van RTL, Ziggo’s nieuwe dienst met HBO-series en Amazon – zorgen ook dat het aanbod versnipperd raakt. Met één abonnement op een dienst ben je er niet meer.

Die versnippering is nog groter in de VS. Daar overwegen bovendien producenten die enkele jaren terug hun catalogus voor weinig geld aan Netflix in licentie gaven, nu zelf online diensten te starten. Zover zijn we in Nederland nog niet.

In de VS verminderde het aanbod van Netflix in vier jaar met 50 procent, aldus onderzoek van Exstreamist.com. Dat wordt door Netflix goed gemaakt dus meer eigen content te produceren. Maar een aantal zeer populaire tv-series zoals Game of Thrones, Girls en Westworld is nog altijd alleen bij HBO te zien. En qua filmklassiekers zou het aanbod wel ruimer mogen zijn.

Groot aanbod, meer dan je op kan. Een abonnement is eenvoudig af te sluiten. Kijken kan op de pc, tablet of via Chromecast op de tv.

Netflix is er voor de veelvraat. Het aanbod is ruim: crime, politieke thrillers, sci-fi, romantiek, comedy en kinderfilms. De dienst mikt op een breed publiek en in zoveel mogelijk landen. Eigen content is het toverwoord. Voor Franse abonnees ontwikkelde Netflix Marseille, met Gerard Depardieu. Marco Polo is gericht op Azië. Narcos, over drugsbaron Escobar, richtte zich op de Latijns-Amerikaanse kijker. Daarnaast koopt Netflix rechten van oudere films , heeft het tv-klassiekers van andere producenten en recente Scandinavische series.

HBO bij Ziggo 11,95 euro pm (plus Ziggo-abonnement)

Voor wie?

Voor creatieve zwartkijkers, liefhebbers van intelligente crimeseries en dromers. HBO heeft sinds 2000 veel eigenzinnige series geproduceerd. Bekend zijn The Sopranos (1999-2007), The Wire (2002-2008), Six Feet Under (2001-2005) en recentelijk True Detective en Westworld. De bekroonde fantasy-serie Game of Thrones is het grootste succes.

Wat willen ze?

Sinds 2012 is HBO beschikbaar in Nederland, maar kondigde aan per 1 januari 2017 te stoppen. Al langer was bekend dat HBO het moeilijk had in Nederland en Scandinavië. Inmiddels heeft Ziggo aangekondigd opnieuw HBO-producties aan te bieden in een nieuwe abonnementsvorm.

Voordelen

Een voordeel is dat bij het nieuwe Ziggo abonnement nu ook de oudere series van HBO volledig in het archief zijn opgenomen. Naast HBO heeft XL ook een ruimer aanbod met recente films zoals Florence Foster Jenkins of The Red Turtle.

Nadelen

Afgezien van de series was het filmaanbod van HBO de afgelopen jaren matig. Het aanbod is vanaf 1 januari exclusief voor klanten van Ziggo. Een klant bij een andere aanbieder kan geen apart abonnement afsluiten. Wie bij Ziggo zit, moet een standaard abonnement aanvullen met Movies & Series XL.