Van Gerwen naar finale WK darts

Michael van Gerwen heeft zondag de finale van het WK darts in Londen bereikt. De 27-jarige Brabander versloeg in de halve finale landgenoot Raymond van Barneveld (49) met 6-2.

Van Barneveld opende sterk, won de eerste set en kwam tot 2-2. Daarna liet Van Gerwen hem kansloos. Van Gerwen brak een uit 2002 stammend record van Phil Taylor: hij gooide een gemiddelde van 114,05 per drie pijlen. Van Barneveld behaalde met een gemiddelde van 109,34 het hoogste gemiddelde ooit voor een verliezer op een WK. Van Gerwen in een reactie na de wedstrijd tegenover RTL 7:

“Dit was van uitmuntende klasse, alles zat erin. Ik weet zeker dat de kijkers nog nooit zo’n wedstrijd hebben gezien en ook nooit meer gaan zien.”

Van Gerwen - Anderson

Van Gerwen ontmoet maandag de Schotse titelverdediger Gary Anderson in de finale. Anderson rekende in de halve finale af met landgenoot Peter Wright: 6-3. De 46-jarige Schot staat voor het derde jaar op rij in de finale van het WK darts. In 2015 won hij van recordkampioen Phil Taylor, een jaar later versloeg hij Adrian Lewis. Van Gerwen won het WK darts in 2014.