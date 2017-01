Tientallen doden bij gevangenisrellen Brazilië

Bij gevechten in een gevangenis in de Noord-Braziliaanse deelstaat Amazonas zijn tussen zondagmiddag en maandagmorgen tientallen gevangenen om het leven gekomen. Dat berichten de Braziliaanse nieuwsmedia Globo en Veja, die zich baseren op overheidsbronnen. De rellen zijn nu voorbij.

Het precieze aantal doden is nog niet bekend, maar volgens de minister van Openbare Veiligheid van de deelstaat gaat het om ten minste 60 slachtoffers. Een aantal van hen is volgens Veja onthoofd, waarna hun lichamen uit de gevangenis werden gegooid.

De doden vielen in gevechten tussen bendeleden. Eind vorig jaar begonnen twee grote bendes een oorlog om de controle over een aantal gevangenissen. Bij onlusten in een gevangenis in Boa Vista, 800 kilometer ten noorden van Manaus, kwamen in oktober 25 mensen om het leven.

De ongeregeldheden in de gevangenis vlakbij de stad Manaus braken zondagmiddag uit. Volgens Veja wisten 300 gevangenen uit te breken, waarvan er aan het einde van afgelopen nacht 15 weer waren opgepakt. Gegijzeld gevangenispersoneel is maandagmorgen vrijgelaten.