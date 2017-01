Geitenbok met bockbier

Dat Nel Schellekens wel van een geintje houdt, blijkt uit dit recept van (geiten)bok met bock. Uiteraard mag ander geitenvlees ook, maar volgens Schellekens is met name het vlees van oude bokken zo lekker, dat je die eigenlijk niet kunt laten staan.

Snijd het (op keukentemperatuur) vlees klein en kruid het met een beetje peper en zout. Bak het in de hete boter (eventueel in combi met wat olie) bruin. Schep het vlees uit de pan in een pan/schaal die later in de oven gaat. Bak de ui aan in hetzelfde vet. Belangrijk is om uien licht te karamelliseren. Schep op het vlees. Doe de kruiden en mosterd erbij alsook de verkruimelde peperkoek. Schenk het bockbier over het lauwwarme vlees-uienmengsel. Het vlees moet net onder het vocht staan. Gebruik dan het extra bier en wat water. Laat afkoelen.

Het vlees zal zo heerlijk gemarineerd worden zonder veel extra ingrediënten. Verwarm de oven voor op 90 graden. Eerste fase stoven tot kerntemperatuur van 50 graden. Laat het deksel van ovenschaal iets op een kiertje. Zet de oven daarna op 120 graden. Stoof gaar in uurtje. Ouder vlees kan wat langer duren. Laat het vlees daarna eerst iets afkoelen in vocht. Haal eruit, schep vet van de saus en bind het eventueel met wat zetmeel. Vlees terug in de saus en alles verhitten tot warm (min. 65 graden). Lekker met frieten of aardappeltjes.