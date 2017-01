Thierry Baudet: laat Kamer hoofdelijk en digitaal stemmen

Stemming via stemkastjes in de Tweede Kamer, bindende referenda, een direct gekozen minister-president en een referendum over de euro en over de open grenzen. Dat stelt het Forum voor Democratie, de politieke partij van Thierry Baudet, voor in het zaterdag verschenen programma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De maatregelen moeten een eind maken aan de „existentiële crisis” in Nederland.

En die crisis is volgens de partij, een van de initiatiefnemers van het referendum over het verdrag met Oekraïne, een feit, hoewel „de gevestigde media en de gevestigde politieke partijen” anders beweren. „Grenzen worden niet langer verdedigd, we staan bloot aan massale immigratie en de terreurdreiging neemt steeds verder toe.” Verder holt de kwaliteit van het onderwijs achteruit en gaat de zorg „gebukt” onder managementlagen.

Forum voor Democratie (FvD) wil de crisis onder meer bestrijden met zogeheten e-democracy, waarbij de kiezer zoveel mogelijk betrokken wordt. Door de kiezers het heft in handen te geven moet het bestaande ‘partijkartel’ in de politiek worden doorbroken. Een hoofdelijke en digitale stemming in de Kamer moet ervoor zorgen dat „kartelleden individueel voor hun stemgedrag ter verantwoording kunnen worden geroepen”. En net als in de Verenigde Staten moeten topambtenaren bij het aantreden van een nieuw kabinet opnieuw solliciteren.

Los van de bestuurlijke vernieuwing pleit FvD ervoor te stoppen met de euro en met de open grenzen en daarna de Europese Unie te verlaten. Daarover moet via een referendum worden besloten.

Andere voornemens: basis- en middelbaar onderwijs verbeteren door investeringen (en niet door nieuwe hervormingen), het promoten van de Nederlandse geschiedenis en cultuur, veel strenger immigratiebeleid en sanering van de publieke omroep.