‘Syriër vroeg geld voor aanslag in onder meer Nederland’

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben zaterdagochtend een man opgepakt die bij terreurbeweging IS had geprobeerd financiering te krijgen voor aanslagen in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Het gaat om de 38-jarige Syrische vluchteling Hasan A. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij vergevorderde plannen had.

Bij een doorzoeking van de woning van A. vond de politie bewijs dat hij IS om geld gevraagd heeft voor aanslagen met “geprepareerde voertuigen”. Volgens justitie (persbericht in pdf) is uit onderschepte Telegram-gesprekken met een contactpersoon in Syrië gebleken dat 180.000 euro wilde. Dat bedrag zou hij nodig hebben om acht auto’s volgepakt met 400 tot 500 kilo explosieven in mensenmassa’s te boren en daar tot ontploffing te brengen.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat A. de beschikking had over bomauto’s. A. zelf heeft toegegeven contact gehad te hebben met IS, maar dat hij terroristische plannen had. Volgens Duitse media heeft hij verklaard dat hij met het geld zijn familie in Syrië wilde bijstaan. Of hij alleen handelde, wordt nog onderzocht.