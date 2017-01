Superego’s Xi en Trump laten weinig ruimte voor compromissen

De impulsieve tv-ster, de lichtgeraakte twitteraar en president van de Verenigde Staten versus de gestaalde, gesloten, dikhuidige Chinese partijleider. Een scherper contrast tussen Donald Trump en Xi Jinping is er niet. De één uit een schatrijk milieu, de ander opgegroeid in diepe armoede; de één een kapitalistische zakenman naar het voorbeeld van zijn vader, de ander een overtuigde communist, die ook in het voetspoor van zijn vader, een revolutionaire commandant, is getreden.

2017 is in China, waar het 28 januari Nieuwjaar is, het Jaar van de Haan. Toepasselijker kan haast niet, want de ego’s van de leiders van de twee enige supermachten in de wereld laten weinig ruimte voor compromissen. Dat karakters belangrijk zijn leert de lange geschiedenis van de Amerikaans-Chinese haat-liefde-verhouding.

Toch schuilt het gevaar van allerlei onvoorspelbare botsingen of zelfs een oorlog niet in hun tegenovergestelde persoonlijkheden en achtergronden, maar in hun identieke doelen. Trump wil „Amerika weer groot maken”, Xi werkt hard aan de „wedergeboorte van een sterk en onoverwinnelijk China”. Allebei zijn zij verklaarde nationalisten met nationalistische achterbannen. Trump ziet China als „een verkrachter” van de VS. Hoe weet niemand, maar hij gaat met zijn anti-Chinese ministers en adviseurs een einde maken aan „de Chinese diefstal van Amerikaanse banen”.

Xi op zijn beurt is de eerste Chinese leider sinds Mao Zedong die niet meer buigt voor de VS en ook niet bevreesd is voor een confrontatie. Als machtige ‘kernleider’ beschikt hij over de politieke, economische en militaire wapens om Trumps politieke leven uiterst ingewikkeld te maken.

Buurlanden Japan en Zuid-Korea, Amerikaanse geallieerden, maken zich tegen deze achtergrond grotere zorgen over Trumps isolationistische America First-retoriek. Helemaal begrijpelijk nu dictatoriaal bestuurd Noord-Korea op het punt staat een atoommacht te worden, onmiskenbaar het grootste veiligheidsprobleem van Trump in Azië en langs de westkust van de VS. Dat China die America First-slogans als pluspunt ziet, is helder. Amerikaans isolationisme is onherroepelijk in het voordeel van Chinees expansionisme.

Dat is nu al merkbaar. Onder het Xi’s motto ‘Azië voor de Aziaten’ wil China de VS weg hebben uit de westelijke Pacific om het vasteland te kunnen herenigen met het democratische, de facto onafhankelijke Taiwan. Liefst vreedzaam, desnoods met geweld. En misschien niet dit decennium, maar dan toch wel het volgende. Hoe staan deze gebieden en landen er voor?

Zuid-Azië: Oorlog Afghanistan bedreigt hele regio Je kunt een oorlog wegpoetsen uit nieuws en verkiezingscampagne, maar dan is-ie niet ‘voorbij’. De kans is groot dat ‘Afghanistan’ Trumps eerste buitenlandse crisis wordt die verder kan reiken dan Zuid-Azië. In Kabul huist een verdeelde regering, wier veiligheidstroepen onder druk staan van de Talibaan. Zij pleegden massale aanvallen op vijf steden. Bijna alle experts menen dat Pakistan de anti-Indiase Talibaan steunt, en bereid is als eerste kernwapens in te zetten bij een ‘existentiële bedreiging’ door mede-atoommacht en erfvijand India. Pakistan ziet Afghanistan als vluchtweg voor zijn troepen bij een Indiaas offensief. Dat zo’n massale aanval onwaarschijnlijk is, is de Pakistaanse generaals niet wijs te maken. In 2016 zagen we een militaire toenadering tussen India en Afghanistan, en daarmee de opleving van Pakistans grootste angst: een ‘omsingeling’ door India. Bovendien autoriseerde de Indiase premier Narendra Modi een reeks nachtelijke aanvallen in het door Pakistan bestuurde deel van betwist Kashmir. Pakistan staat dus op scherp. Als Trump de hulp aan Afghanistan vermindert, trekken de Talibaan op. India heeft gehint dan een militaire luchtbrug naar Kabul in te stellen. Het zou de erfvijanden op een nucleaire ramkoers brengen.



Filippijnen: Dutertes oorlog tegen drugs en corruptie Als je denkt dat het niet gekker kan, doet Rodrigo Duterte er een schepje bovenop. De president waarschuwde corrupte ambtenaren: „Ik neem je mee in een helikopter naar Manilla en gooi je er onderweg uit.” Eerder noemde hij de Amerikaanse president Obama „hoerenzoon”, vergeleek hij zich met Hitler, zei hij tot China’s vreugde afstand te willen nemen van de VS als bondgenoot én beweerde persoonlijk criminelen te hebben gedood als burgemeester van Davao. Van die stad was hij 21 jaar burgemeester. Sinds Duterte in juni president werd woedt een anti-drugsoorlog in zijn land: duizenden mensen werden al vermoord. Wat Duterte betreft houdt het daar tot verontwaardiging en zorg van de internationale gemeenschap niet op. „Wij hebben 3 miljoen drugsverslaafden. Ik verheug me erop ze allemaal af te slachten.” Misschien dat de banden met de VS wel beter worden; allesbepalend in de strijd om invloed op de Zuid-Chinese Zee. Duterte en Trump hadden na diens verkiezingszege volgens Duterte een aangenaam telefoongesprek.



Indonesië: Krijgt radicale islam politieke macht? Dat een Chinese christen in het overwegend islamitische Indonesië niet zomaar probleemloos een hoog politiek ambt kan vervullen, bewijst de gouverneur van hoofdstad Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama, beter bekend onder zijn bijnaam Ahok, staat dezer dagen terecht voor blasfemie, wegens vermeende belediging van de Koran. In Indonesië kun je voor godslastering vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Intussen probeert Ahok (opnieuw) gekozen te worden tot gouverneur van de hoofdstad – in februari zijn er verkiezingen. De rechtszaak tegen Ahok is niet zomaar een absurde rechtszaak. Er staat veel op het spel voor het overwegend tolerante Indonesië. Wordt Ahok straks daadwerkelijk veroordeeld, dan wint de radicale islam in Indonesië definitief aan politieke invloed. De controverse rondom Ahok is goed nieuws voor zijn concurrenten, onder wie de zoon van voormalig president Yudhoyono. Het gouverneurschap wordt ook wel gezien als een opstap naar het presidentschap – waarover in 2019 opnieuw wordt gestemd. Wint Yudhoyono ’s zoon de gouverneursverkiezingen van Jakarta, dan lijkt het niet onmogelijk dat het Indonesische presidentschap terugkeert in de familie.

Thailand: Losbol met poedel moet Bhumibol doen vergeten Wat te verwachten van een koning die, toen hij nog kroonprins was, zijn poedel Foo Foo tot luchtmaarschalk benoemde? Maha Vajiralongkorn (64 jaar) volgde begin december zijn vader koning Bhumibol Adulyadej op, die in oktober na zeventig jaar regeren over Thailand overleed. Waar Bhumibol een haast goddelijke status had, staat Vajiralongkorn, die als koning ook de naam Rama X zal dragen, bekend als een losbol. Hij heeft zeven kinderen, trouwde én scheidde drie keer, en woonde de afgelopen jaren vooral in Duitsland. Dat maakt hem niet populair, al is moeilijk te peilen hoe impopulair precies - op het beledigen van de koning staan in Thailand lange gevangenisstraffen. Interessant is of Thaksin Shinawatra van zich gaat laten horen komend jaar. Hij werd door het nog altijd machtige leger afgezet als premier; zijn aanhangers botsten de afgelopen decennia vaak met aanhangers van de oude elite uit Bangkok. Lukt het de nieuwe koning net als zijn vader boven de verschillende partijen te staan?



Japan: Toonbeeld van stabiliteit In 2017 gaat de wereld mogelijk weer naar Japan kijken om van het land te leren. Sinds het begin van de jaren negentig leek er vaak weinig over van de glorie van het voormalige economisch wonder. Maar in een wereld vol onzekerheid, koestert Japan juist zijn stabiliteit.

Premier Abe regeert al sinds 2012, heeft nauwelijks oppositie, en hoeft tot eind 2018 geen algemene verkiezingen uit te schrijven. Terwijl de wereld kampt met populisme is de afwezigheid ervan in Japan opmerkelijk.

Abenomics heeft weliswaar gefaald, maar de Japanse economie houdt zich overeind. Toerisme is de afgelopen drie jaar verdubbeld. De heropbouw na de tsunami en voorbereidingen voor de Olympische Spelen geven meer werk dan Japanse bouwbedrijven aankunnen. Abe heeft deze maand 60 economische deals getekend met Russische leider Poetin. En binnen enkele weken hoopt Japan een vrijhandelsverdrag met de EU te ondertekenen.

Er is grote kans dat in 2017 ironisch genoeg juist de nationalistische Abe het globale boegbeeld zal worden van vrije internationale handel en op regels gebaseerde orde.