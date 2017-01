Politie boos na oudjaarsgeweld

‘Redelijk verlopen’, was deze jaarwisseling de teneur in veel van de verklaringen die autoriteiten zondagochtend uitgaven. Redelijk? Agenten, brandweerlieden, ambulance-medewerkers knipperden nog eens met hun ogen. In Amersfoort werden ze beschoten met zwaar vuurwerk, de Mobiele Eenheid moest eraan te pas te komen. Hetzelfde in Dodewaard. In Dordrecht. In Hoogeveen. In Amersfoort. In Den Haag. Op drie plekken in Rotterdam. Cobra’s en lawinepijlen vlogen hen om de oren en een enkele keer recht in het gezicht.

„Het verliep helemáál niet redelijk”, zegt Jan Struijs, die als bestuurder van politievakbond NPB dagelijks hoort wat agenten bezighoudt. „Ze hebben zich de pestpokken gewerkt. In hun belevingswereld was het verdomde zwaar.”

Het aantal incidenten daalde dit jaar weliswaar met 6 procent tot 7.114, maar het geweld tegen hulpverleners steeg. Alleen al politieagenten hadden deze jaarwisseling 79 keer te maken met geweld tegen hen gericht. Twintig keer vaker dan vorig jaar.

Dus toen minister Ard van der Steur (Justitie en Veiligheid, VVD) in de avond van 1 januari een – in hun ogen – enigszins gratuite tweet de deur uit deed, kon niet iedereen dat appreciëren. „Grote waardering voor de inzet van onze hulpdiensten tijdens jaarwisseling”, twitterde de minister. „Onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt #handenaf.”

De teamchef van een Haagse eenheid reageerde: „Soms past het U meer om te zwijgen. Dit is Nu. Geen middelen, geen politieke ruggensteun. Geen waardering. Domme bezuinigingen. Kortom geen woorden maar daden.”

De tweet is verwijderd op gezag van de Haagse korpsleiding. Maar de geest was toen al uit de fles: andere agenten retweeten de Haagse klacht. Agenten vonden Van der Steurs bericht veel te vrijblijvend. Zij zeggen: minister doe iets.

„In Rotterdam zeggen wij ‘niet lullen maar poetsen’, twitterde de Schiedamse brigadier Rein Hendriks in een reactie op Van der Steur. „Ik heb een emmertje met sop klaar gezet voor u.”

Vakbondsman Struijs: „Mijn mailbox is volgestroomd met reacties van politieagenten die het met de teamchef in Den Haag volkomen eens zijn.” Die teamchef had zojuist meegemaakt dat zijn agenten werden bestookt met vuurwerk toen ze een collega reanimeerden. Die collega was om 1.50 uur op de Hoefkade per ongeluk aangereden door een 27-jarige vrouw, waarna de ME moest ingrijpen om de jongeren weg te houden. „Stel je voor: dan sta je daar, je collega ligt op straat en je krijgt de cobra’s om je oren.” De agent ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

Het gedeelde gevoel onder agenten is dat toezeggingen van het ministerie uitblijven. Zoals middelen om het werk tijdens de jaarwisseling beter te kunnen uitoefenen. Struijs: „Een uitschuifbare wapenstok om in linie op te optreden tegen zo’n groep. Tasers [elektrische schokwapens, red.] om jongeren tegen te houden die door drank en pillen niet meer aanspreekbaar te zijn. Bodycams om later te kunnen zien wie de raddraaiers zijn.”

Maar volgens Struis spelen ook frustraties over bezuinigingen, ICT-problemen, de invoering van de Nationale Politie en het verdwijnen van politie uit de wijk een onderliggende rol. En zo kan elke tweet van Van der Steur de politie-onvrede voeden.