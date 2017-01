Minstens 32 doden bij bomaanslag Bagdad

Bij een aanslag met een autobom in een overwegend shi’itisch deel van Bagdad zijn maandag ten minste 32 mensen omgekomen en tientallen personen gewond geraakt. Dat meldt AFP op basis van verklaringen van de Iraakse politie en een lokaal ziekenhuis. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Onder de slachtoffers zijn veel mensen die zich hadden verzameld op een plein in Sadr City, een wijk gelegen in het noordoosten van Bagdad, om te worden ingehuurd als dagloner. De aanval komt op de dag dat de Franse president François Hollande een eendaags bezoek brengt aan de Iraakse hoofdstad.

De aanslag werd gepleegd op een druk plein in Sadr City, in het noordoosten van de stad. De tekst loopt door na de kaart:

Aanslagen afgelopen zaterdag

Afgelopen zaterdag werd Bagdad nog opgeschrikt door drie aanslagen waarbij zeker 29 mensen omkwamen. De bommen ontploften toen op een drukke markt in het centrum van de stad. De aanslagen werden door IS opgeëist. Zaterdag kwamen nog eens zeven politieagenten om het leven bij aanslagen in de Zuid-Iraakse stad Najaf.

Ondertussen vordert de militaire operatie in de Noord-Iraakse stad Mosul, het laatste IS-bolwerk in het land, langzaam. Volgens Iraakse autoriteiten zal het nog zeker drie maanden duren voordat IS volledig is verdreven uit Irak.