Deze week is hun illustratie getiteld Op naar 2017! en gebaseerd op het zelfportret Over Permeke, uit 1922, van de Vlaamse expressionist Constant Permeke (1886-1952).

Volgens de twee Belgische kunstenaars wordt 2017 het jaar van de leugen. Vooral via sociale media werden het afgelopen jaar al veel onwaarheden de wereld in geholpen – de aanstaande nieuwe president van Amerika weet daar alles van – en dat wordt in 2017 alleen nog maar erger. Permeke draait zich om in zijn graf.