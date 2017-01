Jumbo opent kleine ‘gemakswinkels’ op stations en in stadscentra

Jumbo kondigt aan dit jaar kleine winkels te openen op stations en in binnensteden. De “gemakswinkels”, een soort kruising tussen de Jumbo Foodmarkt en La Place, zullen vooral gericht zijn op “snelle consumptie”. Dat zegt financieel topman Ton van Veen in een toelichting op de jaarcijfers die het supermarktconcern maandag bekend heeft gemaakt. Jumbo wil dit jaar vijf van dit soort kleine winkels openen. Wat de naam van het nieuwe concept wordt, wil Van Veen nog niet zeggen.

De consumentenomzet van de Jumbo-supermarkten bedroeg vorig jaar 6,7 miljard euro, een stijging van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over winst doet het Brabantse supermarktbedrijf geen uitspraken. Het marktaandeel van Jumbo, na Albert Heijn de grootste speler van de markt, is gestegen tot circa 19 procent.

La Place, de restaurantketen die sinds begin vorig jaar eigendom van Jumbo is, boekte vorig jaar een omzet van 103 miljoen euro. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2015, de gesloten vestigingen in de V&D’s niet meegerekend. In de circa twintig warenhuizen die Hudson’s Bay in Nederland opent, komen speciaal op die winkelformule afgestemde La Place-restaurants. Hierover heeft de horecaketen een overeenkomst gesloten met het Canadese retailbedrijf. Eind januari zullen La Place en Hudson’s Bay hier gezamenlijk meer over bekendmaken.

Jumbo wil binnen vijf jaar marktleider Albert Heijn passeren op het terrein van online boodschappen. Deze maand opent Jumbo zijn driehonderdste pick-up point, waar klanten hun via internet bestelde boodschappen afhalen. Het thuisbezorgen gebeurt inmiddels vanuit meer dan honderd locaties en het is de bedoeling dat dit aantal in 2017 verdubbelt.