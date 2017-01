Jumbo maakt het eten nu ook zelf klaar

In de buurt in Amsterdam-Noord waar Anass Adlouni (25) opgroeide was geen echt fijne plek om koffie te drinken. „Of je moest naar het tankstation.” Daarom was-ie blij toen er een kleine drie jaar geleden een Jumbo Foodmarkt kwam, met een restaurant erbij. „Een hotspot”, zegt Adlouni.

Aan hun vaste tafel, achterin, zitten Trude Kaarls (76) en Ingrid Nootenboom (62). Zij wonen niet in Amsterdam, maar komen speciaal voor de Jumbo Foodmarkt uit Purmerend, twintig kilometer verderop. Ze zitten hier meerdere keren per week en groeten de andere vaste klanten.

Voor de buurvrouwen is de Foodmarkt een manier om goedkoop uit eten te gaan. „Heel belangrijk, want we hebben niet zoveel”, zegt Kaarls. Alles uit de winkel mag in het restaurantgedeelte worden opgegeten. Ze kopen er een stukje vis – schol of kibbeling – dat voor ze wordt klaargemaakt. „Met een drankje erbij kost het nog geen tientje.”

Het Brabantse familiebedrijf Jumbo is niet langer alleen een supermarktketen die voeding verkoopt, het bedrijf richt zich steeds meer op voedselbereiding en horeca. Dat bleek ook maandag weer bij de bekendmaking van de jaarcijfers.

Jumbo telt inmiddels drie Foodmarkten, in Breda, Veghel en Amsterdam-Noord, waar klanten ook eten kunnen nuttigen. In die horecastrategie van Jumbo paste ook de overname van La Place, in februari een jaar geleden. Voorheen was die formule onderdeel van warenhuisketen V&D, die eind 2015 failliet ging.

Onder Jumbo breidt La Place nu weer flink uit. Maandag werd bekend dat de keten alle achttien AC-restaurants overneemt. En ook in de twintig warenhuizen die het Canadese Hudson’s Bay in Nederland opent, komen speciaal op die formule afgestemde La Place-restaurants, zei financieel topman Ton van Veen van Jumbo in een toelichting op de jaarcijfers.

Hij kondigde aan dat Jumbo dit jaar vijf kleinere winkels op stations en in binnensteden opent, een soort kruising tussen Jumbo Foodmarkt en La Place. In deze „gemakswinkels” kunnen klanten eten kopen om direct op te eten. Verder komt er dit jaar minimaal één Foodmarkt bij, in Leidsche Rijn. Van Veen: „Uiteindelijk mikken we op tien tot twaalf Foodmarkten.”

Van 128 naar 580 winkels

De afgelopen jaren is Jumbo dankzij de overnames van Super de Boer en C1000 razendsnel uitgegroeid tot de tweede supermarkt van Nederland. Na de overnames volgde een enorme ombouwoperatie, waarbij jarenlang honderden supermarkten in Jumbo’s werden veranderd. In 2009 telde het bedrijf nog 128 supermarkten, nu zijn dat er 580.

Als nummer twee heeft Jumbo grote ambities. Zo wil het binnen vijf jaar marktleider zijn op het gebied van onlineboodschappen. Deze maand gaat het driehonderdste pick-up point open, waar klanten hun via internet bestelde boodschappen afhalen. Het aantal locaties vanwaaruit boodschappen worden thuisbezorgd, verdubbelt dit jaar van honderd naar tweehonderd.

Kerstrapport: duikeling

Het is de vraag of Jumbo niet te veel tegelijk wil – en doet. Hebben de 580 supermarkten, waar bijna één op de vijf Nederlanders zijn boodschappen haalt, hier niet onder te lijden?

Wie naar het ‘kerstrapport’ van marktonderzoeker GfK kijkt, de prijsuitreiking waar iedereen in supermarktkringen vol spanning naar uitkijkt, zou denken van wel. Voor het eerst in tijden is Jumbo door het marktonderzoeksbureau níét tot de beste supermarkt van Nederland uitgeroepen. Eindigde Jumbo bij het ‘zomerrapport’ nog op nummer één, een half jaar later staat het bedrijf op nummer zeven. Het juryrapport spreekt van een „duikeling”. „Voor het eerst steekt Jumbo niet meer ver boven de concurrentie uit”, aldus het rapport.

Jarenlang profiteerde Jumbo van het feit dat het veel nieuwe winkels opende en zijn klantenkring fors vergrootte. Nu dat „C1000-effect” is uitgewerkt, zoals het GfK stelt, daalt Jumbo op de ranglijst.

Hoewel de uitslagen „héél dicht bij elkaar” liggen, geeft financieel topman Van Veen toe de uitslag „niet leuk” te vinden. „De zevende plaats is natuurlijk niet wat je nastreeft. Gelukkig zien we dat de waardering van onze klanten iets is toegenomen. Helaas is de waardering voor de concurrent net iets harder gestegen.”

Het teleurstellende kerstrapport is voor Jumbo een „extra motivatie” om er dit jaar „nog harder tegenaan te gaan”, zegt Van Veen. „Want natuurlijk willen we weer op dat erepodium terechtkomen.”