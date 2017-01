Israël geeft lichamen gedode Palestijnen niet meer terug

Israël zal de lichamen van Palestijnen die omkomen bij het plegen van een aanslag op Israëlische burgers niet langer teruggeven aan de nabestaanden. Dat hebben Israëlische autoriteiten zondag laten weten, meldt Reuters. De lichamen zullen voortaan in Israël worden begraven.

Hiermee zegt Israël druk uit te willen oefenen op Hamas om de lichamen van Israëlische militairen en vermiste burgers terug te geven. Dat staat in een verklaring die door het kantoor van premier Benjamin Netanyahu naar buiten werd gebracht:

“Het veiligheidskabinet heeft meerdere manieren geopperd om gedode militairen en burgers in Gazastrook terug te brengen en men heeft besloten dat de lichamen van militanten voortaan zullen worden begraven, niet teruggestuurd.”

Spottende video’s

De aankondiging komt echter op het moment dat Hamas twee video’s naar buiten bracht waarin de spot wordt gedreven met een Israëlische militair, die volgens Israël werd gedood in de Gaza-oorlog in 2014. Hamas heeft nooit bevestigd dat de militair is omgekomen en zou de man samen met een andere militair gevangen houden. De strijdgroep beweert ook nog twee Israëlische burgers vast te houden die in de Gazastrook terechtkwamen.

De lichamen van Hamas-strijders kunnen worden opgegraven en alsnog worden teruggestuurd als Hamas bereid is om afspraken te maken over een uitruil, zo liet Israël weten. Volgens Israël zijn in 2016 102 lichamen van Palestijnen aan nabestaanden teruggegeven. In september zou Hamas een deal over het uitruilen van zowel gevangenen als omgekomen burgers hebben afgewezen. Hamas eist dat Israël eerst enkele gevangenen vrijlaat.