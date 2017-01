‘IS verantwoordelijk voor aanslag Istanbul’

De Turkse autoriteiten geloven dat de terreurgroep Islamitische Staat (IS) verantwoordelijk is voor de aanslag in Istanbul van afgelopen zaterdag. Dat melden verschillende Turkse media op maandagochtend. Volgens een anonieme bron van de Turkse krant Hurriyet zoeken de Turkse veiligheidsdiensten naar een Oezbeekse of Kirgizische man met banden met IS.

De politie ziet ook gelijkenissen tussen de schietpartij en een eerdere terreuraanslag op de Atatürk luchthaven in Istanbul van afgelopen juni, schrijft Hurriyet. Ze onderzoeken of dezelfde IS-cel verantwoordelijk is voor beide aanslagen.

De dader is nog voortvluchtig. Tot nu toe heeft geen enkele groep de terreuraanslag opgeëist.

Verenigde Naties

Laat op zaterdagavond opende de schutter het vuur op zo’n 600 mensen die feestvierden in de nachtclub Reina in Istanbul. Daarbij kwamen 39 mensen van verschillende nationaliteiten om het leven.

De VN Veiligheidsraad heeft zich in “de sterkst mogelijke termen” uitgesproken over de schietpartij. De Veiligheidsraad noemde de aanslag in een persbericht een “verschrikkelijke en barbaarse terreurdaad”. Ook boden de leden van de Veiligheidsraad hun condoleances aan.