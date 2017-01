Hulpverlenende agenten Den Haag niet bekogeld met vuurwerk

Politiemensen in Den Haag zijn met Oud en Nieuw toch niet niet bestookt met vuurwerk en stenen tijdens de reanimatie van een collega. Een groep politiemensen die even verderop aanwezig was om het plaats delict af te zetten wel, heeft de politie maandag laten weten. Geen van de hulpverleners die bezig waren met de zwaargewonde agent zijn in hun werk gestoord.

De politiemensen die werden bekogeld, bevonden zich volgens de politie op “ruime afstand” van het incident zelf. Na een eerder persbericht ontstond bij verschillende media, ook NRC, het beeld dat de agenten die bekogeld werden op dat moment bij de gewonde waren.

Van reanimatie ter plekke blijkt maandag überhaupt geen sprake geweest te zijn. Wel hebben de aanwezige politiemensen eerste hulp verleend, tot hun gewonde collega door de ambulance naar het ziekenhuis kon worden gebracht.

Ophef over geweld

Niet alleen in Den Haag ging het mis. In Amersfoort werden hulpverleners bijvoorbeeld beschoten met zwaar vuurwerk, de Mobiele Eenheid moest eraan te pas te komen. Ook in Dodewaard, Dordrecht, Hoogeveen en Amersfoort werden zulke incidenten gemeld.

Het geweld leidde zondag al tot verontwaardigde reacties van onder anderen minister Van der Steur (Veiligheid en Jusitie, VVD). “Onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt”, schreef hij op Twitter. De brandweer had deze jaarwisseling dubbel zo vaak politiebescherming nodig als een jaar eerder.

Bij de aanrijding in Den Haag was het zogenoemde parate peloton aanwezig. Hoewel dat team ingezet kan worden als ME, zijn er geen charges uitgevoerd. Het peloton is, eveneens anders dan vermeld in het eerdere bericht van de politie, niet als ME ingezet. Ze hebben wel uit zelfbescherming de helmen en schilden uit hun uitrusting gebruikt.

Onderzoek

De Haagse agent die is aangereden, ligt nog altijd in zorgelijke toestand op de intensive care. De 27-jarige automobiliste die bij de aanrijding betrokken was, is na verhoor weer vrijgelaten. Hoewel het onderzoek naar het ongeluk nog bezig is, lijkt van opzet geen sprake. De vrouw was niet onder invloed.

Het lukte de politie niet direct om iemand uit de groep die gooide met stenen en vuurwerk op te pakken. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.