Het vogelmysterie van Seahorse Key

Weinig zaken spreken zo tot de verbeelding als een mysterieuze verdwijning. Neem bijvoorbeeld het zeilschip Mary Celeste. Dat werd in 1872 gevonden terwijl het op de Atlantische Oceaan dobberde, volgeladen met proviand, maar zónder de bemanning, van wie nooit meer iets werd vernomen. Het verhaal van de Britse Roanokekolonie in Amerika, die eind zestiende eeuw plots nergens meer te vinden was, is ook raadselachtig. In april 2015 kwam er een nieuw mysterie bij. Toen verdween van de een op de andere dag een broedkolonie van tussen de 10.000 en 20.000 vogels van het eiland Seahorse Key bij Florida.

Oké, de vogels gingen niet letterlijk op in het luchtledige, schrijft vogelmagazine Audubon in dit vermakelijke verhaal. Ze streken voor een groot deel neer op een eiland in de buurt. Maar dan nog: zo’n grote groep vogels die halsoverkop de vleugels neemt, terwijl ze broeden op een nest eieren waar ze heel veel energie in hebben gestoken - dat zie je nooit. Waarom gingen de dieren er zo massaal vandoor?

Onderzeeër

Allerlei wilde theorieën staken de kop op, schrijft Audubon. De verdwijning was het werk van pythons of wasberen, die naar het eiland waren gezwommen, zei de één. Welnee, zei de ander: een vreemd magnetisch verschijnsel had al die grote zilverreigers, rode lepelaars en geoorde aalscholvers verjaagd. Of misschien waren de beesten op de vlucht geslagen voor een grote bel van methaangas die uit de oceaan was opgestegen.

Een plaatselijke wildbeheerder hoorde een andere mooie verklaring:

De beste theorie was dat er een Russische onderzeeër voor de kust van het eiland een nieuw wapen met geluidsgolven had getest. Een of andere gast uit Texas kwam ermee. Die had duidelijk geen idee hoe ondiep het water hier is.

De verdwenen vogelkolonie heeft de natuur op het eiland flink in de war geschopt. Eerst krioelde het op het eiland van de slangen, die in een delicaat natuurlijk evenwicht leefden met de vogels. De slangen aten de vis die de vogels morsten bij het voeren van hun jongen, en hielden tegelijkertijd roofdieren op afstand van de vogelkolonie. Nu die is verdwenen, kunnen de reptielen geen voedsel meer vinden. Sommige slangen eten van de honger hun soortgenoten op.

Of de vogels ooit weer terug keren op Seahorse Key, weet niemand. Zelfs niet een lokale kapitein die het eiland heel goed kent:

Het is gewoon de natuur die haar werk doet. Misschien moeten we een briefje achterlaten voor onze nakomelingen, zodat zij over zeventig jaar kunnen kijken of de vogels weer zijn neergestreken op Seahorse.