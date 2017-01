Groot-Brittannië plant zeventien nieuwe dorpen en steden

Van de stad naar een dorp verhuizen of andersom is voor de meeste mensen al een behoorlijke stap. In Groot-Brittannië kun je weldra een nog drastischer beslissing maken: binnen een aantal jaar kunnen tienduizenden mensen in een volledig nieuw dorp gaan wonen.

Om de chronische woningnood in Groot-Brittannië aan te pakken presenteerde de regering maandag een plan om veertien volledig nieuwe dorpen en drie nieuwe steden te ontwikkelen. In de nieuwe dorpen moeten tussen de 1.500 er 10.000 nieuwe woonhuizen verrijzen, in de nieuwe steden meer dan 10.000 woningen. In totaal ontstaan met de plannen 48.000 nieuwe woningen.

Het gaat niet om verkapte woonwijken maar om ‘compleet nieuwe plekken’, benadrukte minister van Wonen Gavin Barwell maandag. In de dorpen moet ook worden gezorgd voor betaalbare woningen, groen en goede transportmogelijkheden.

Green belt

De plannen zijn een uitwerking van een voornemen dat de vorige minister van Financiën George Osborne in maart van 2016 al uitsprak. Het afgelopen jaar vroeg de Britse regering lokale autoriteiten plekken aan te wijzen en zorgde ze dat vergunningen werden verruimd. Maandag presenteerde de overheid de precieze plekken alsook het budget dat ze ter beschikking stelt. Vanaf nu moet de rol van de overheid volgens Barwell beperkt blijven: uiteindelijk moet de ontwikkeling van de dorpen lokaal geleid worden en vanuit de gemeenschappen zelf geschieden. De regering stelt daarvoor iets meer dan 8,5 miljoen euro ter beschikking.

De plannen behelzen onder meer een tuindorp op een voormalig vliegveld in de regio Northamptonshire en een tuinstad op een stuk groen op de grens tussen de graafschappen Essex en Hertfordshire. Dat laatste toont meteen de gevoeligheid die er in Groot-Brittannië bestaat over sommige van de plannen. De zogenaamde green belt, stukken groen die traditioneel om steden werden gepland om urbanisatie in toom te houden, dreigt door de grootschalige bouwplannen op bepaalde plaatsen te sneuvelen.

Lees ook: Ook op het platteland kun je als arme Brit geen woning krijgen

Groot-Brittannië worstelt al jaren met een groeiende woningnood. Om aan de vraag van de groeiende bevolking te voldoen zou de regering eigenlijk jaarlijks 240.000 huizen moeten bouwen, zo werd in 2004 vastgesteld. Dat doel werd de afgelopen twaalf jaar nooit gehaald. Ook de nieuwe plannen zullen maar een klein beetje verlichting brengen. Zelfs als ook de bouwplannen die al eerder werden aangekondigd worden meegenomen, komt de regering vooralsnog pas uit op 200.000 nieuwe huizen. Dat is nog maar een fractie van de miljoenen nieuwe woningen die de regering eerder beloofde te gaan bouwen.