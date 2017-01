Een minder charmant geval van hypocrisie

‘Ik ben gek op hypocrisie en inconsistentie”, zei iemand laatst tegen me. „Wie het oneens is met zijn eerdere zelf, durft tenminste van mening te veranderen.” Daar valt iets voor te zeggen, maar het wordt irritant wanneer mensen doen alsof ze het nieuwe standpunt altijd al hadden. Helaas lijden velen aan dit type geheugenverlies. Dat is mooi te zien in het debat over de Nederlandse identiteit dat in de komende verkiezingscampagne weer een grote rol zal spelen.

Een van de ‘typisch Nederlandse waarden’ die door bijna alle politici worden genoemd zijn de homorechten. Je kunt die inderdaad typisch Nederlands noemen, want Nederland loopt op dit gebied voorop. Maar wie doet alsof die homorechten van oudsher bij Nederland horen, neemt het niet zo nauw met de werkelijkheid. Het homohuwelijk stamt uit 2001. Toen het werd behandeld in de Tweede Kamer, stemden CDA, SGP en de voorlopers van de ChristenUnie tegen. In 1996, toen D66 en PvdA een motie indienden die de regering verzocht de wet te maken, stemde zelfs de helft van de VVD-fractie tegen, inclusief partijleider Frits Bolkestein.

Dat niet iedereen zich altijd al bekommerde om homorechten wordt nog duidelijker met een onderzoekje naar de verkiezingsprogramma’s sinds de Tweede Wereldoorlog. PvdA en D66 noemen homorechten voor het eerst in 1971, de voorlopers van GroenLinks (PSP, PPR en CPN) in 1977 en 1981. De VVD in 2006. PVV, CDA en ChristenUnie wachten allemaal tot 2010 voor ze het onderwerp noemen in hun programma. Het meest opvallend is de transformatie in het geval van de ChristenUnie, die er in 2002 nog voor pleit het homohuwelijk terug te draaien, en in 2010 een paragraaf wijdt aan (homo-)emancipatie.

Dat al die partijen pas laat opkomen voor homo’s is wellicht geen toeval. Het zijn de eerste verkiezingen sinds Wilders’ onverwachte succes in 2006; in de tussentijd had hij het verband gelegd tussen islamisering en bedreiging van homo’s, onder andere in zijn film Fitna (2008). Van een achtergestelde bevolkingsgroep zijn homo’s in korte tijd getransformeerd in een symbool voor onze Nederlandse waarden. „Onze geschiedenis is er één van [...] vrije meningsuiting, vrije godsdienstkeuze en gelijke rechten voor homo’s en hetero’s”, aldus het nieuwste VVD-programma. Daarom moeten vluchtelingen van VVD-minister Edith Schippers direct een filmpje te zien krijgen met typisch Nederlandse taferelen zoals de Gaypride.

Het is natuurlijk geweldig dat (bijna) iedereen het eens is over het belang van homorechten. Maar doen alsof dit altijd al zo was, is een minder charmante vorm van hypocrisie.

Floor Rusman vervangt Tom-Jan Meeus.