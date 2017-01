Deense politie pakt dochter vriendin president Park op

De Deense politie heeft dit weekend Chung Yoo-ra opgepakt, dochter van de omstreden Choi Soon-sil, de vrouw die centraal staat in een schandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hyi. Ze zou mogelijk illegaal in Denemarken zijn, meldt persbureau Reuters. De afzettingsprocedure tegen Park werd eind vorig jaar door het parlement ingezet omdat zij Choi toegang tot regeringszaken zou hebben verschaft. Choi verkeert zelf al maanden in voorarrest.

De advocaat van Chung heeft tegen de Koreaanse pers gezegd dat hij er voor zal zorgen dat Chung meewerkt met het onderzoek naar Choi. Het zou één tot twee weken duren voordat Chung uitgeleverd kan worden aan Zuid-Korea. Naast Chung zijn ook twee Koreaanse mannen gearresteerd. De Deense politie onderzoekt nog of Chung zich inderdaad illegaal in Denemarken bevindt.

Lees ook: De diepe val van president Park

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben al eerder aan Interpol gevraagd om onderzoek te doen naar de locatie van Chung. Ze zou hebben geweigerd om terug te keren naar Zuid-Korea om vragen te beantwoorden over het schandaal rond haar moeder. Choi Soon-sil is de dochter van een sekteleider en wordt er onder andere van verdacht zich intensief met het regeringsbeleid te hebben bemoeid. Ze zou via chantage een plek op een elite-universiteit hebben geregeld voor dochter Chung.

President Park zei op zondag dat het haar spijt dat ze nonchalant is geweest met Choi, maar dat ze niks fout heeft gedaan. “Ik heb nooit met iemand samengespannen of iemand gunsten verleend, niet eens een beetje”, reageerde ze tegen de Koreaanse pers.